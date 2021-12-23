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Elazığ TSO Başkanı Arslan: “İş dünyasının yeniden normalleşmeye başladığını görüyoruz”

Kur korumalı Türk Lirası adımı ile firmaların maliyetlerini yapıp fiyatlandırma yapabilmeye başladıklarını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, “İş dünyasının yeniden normalleşmeye başladığını görüyoruz” dedi.

Ekonomi 23.12.2021, 14:42
Elazığ TSO Başkanı Arslan: “İş dünyasının yeniden normalleşmeye başladığını görüyoruz”

Kur korumalı Türk Lirası adımı ile firmaların maliyetlerini yapıp fiyatlandırma yapabilmeye başladıklarını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, “İş dünyasının yeniden normalleşmeye başladığını görüyoruz” dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da detaylarını paylaştığı kur korumalı TL vadeli mevduat ve ekonomideki yeni düzenlemelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Asilhan Arslan, “Bu dönemde atılan bu adımlar çok değerli olmuştur. İstikrar ve öngörülebilirlik ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefine iş dünyasının daha fazla odaklanacağına inanıyoruz. Rekabetçi piyasa koşulların sağlanabilmesi için, süreçlerin iyileştirilerek sürdürülebilir kılınması, desteklenmesi ve ısrarcı olunması öncelikli beklentidir. Atılan bu adımlarla birlikte görüyoruz ki öngörebilirliğin tesis edilmesi ile birlikte firmalarımız maliyetlerini yapıp fiyatlandırma yapabilmeye başladılar. İş dünyasının yeniden normalleşmeye başladığını görüyoruz” diye konuştu.

“21 Aralık itibarı ile çok önemli bir süreç başladı”

Başkan Arslan, Merkez Bankası’nın 90 gün vadeli ihracat destek paketinin üretici ve ihracatçı için çok değerli olduğunu belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından açıklanan ve 8 maddeden oluşan pakete baktığımızda; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta finansmana erişmede ve fiyatlandırma yapmada zorlanan iş dünyası için 21 Aralık itibarı ile çok önemli bir süreç başladı. Merkez Bankası’nın 90 günlük ileri vadeli kur imkanı ile hammadde ithalatında ve ihracatta öngörülebilirlik oluştu. İmalatçı firmalarımız girdi maliyetlerinin kontrolünde çok büyük ıstırap yaşıyordu. Merkez Bankası’nın bu desteği, büyük bir rahatlama getirdi. İmalatçımız sabit fiyatla ithal ettiği hammaddesiyle üretimini yapabilir hale gelmiştir. KDV iadesi ile firmaların finansmana erişiminin de kolaylaştırıldığı bu enstrümanların her birini iş dünyası adına çok değerli görüyoruz. Finans sektörü de aşırı dalgalı olan kur döneminde kendini korumaya almıştı. İnanıyoruz ki bu süreçte onlar da normalleşecek ve iş dünyasının taleplerini hızlıca karşılayacaktır” şeklinde konuştu.

“Bu zam iş gücünü mutlu etmiştir”

Asgari ücrete yapılan düzenlemeyi de değerlendiren Arslan, “Artan enflasyon ortamında iş gücünün hayatını idame ettirmesi önemli bir husustur. Hükümetimiz burada olumlu bir duruş ile beklentinin üzerinde bir zam yaptı. Bu zam iş gücünü mutlu etmiştir. Vergi indirim ile de işveren üzerindeki yükte azaltılmıştır. İhracatçı firmalarımızı asgari ücret artışının olumsuz yönde etkilemesini beklemiyoruz. Ancak özellikle ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmeler açısından bir yük getirerek bunların fiyatlara yansıması ve enflasyona neden olması muhtemeldir. Elbette iş gücünün refah seviyesinin artırılması ve hayatını idamesi bakımından bu artışın olumlu olduğu kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

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