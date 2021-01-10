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Elazığ'da deprem sonrası yapılan konutlar 100 bin kişiye sıcak yuva olacak

Elazığ’da yaşanan depremin ardından biten konutlar depremzedelere teslim edilmeye başlanırken, yakın zamanda 8 bin konut, yılın ortasına kadar ise 19 bin 500 konutun bitirilerek sahiplerine teslim edilmesinin planlandığı bildirildi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, haziran ayı sonuna kadar tamamı bitirilmesi planlanan konutların 100 bin kişiye sıcak yuva olacağını kaydetti.

Ekonomi 10.01.2021, 17:10
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24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 19 bin 500 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kent genelinde yaklaşık 3 bin konut tamamlanarak birçoğu kura çekilişi ile sahiplerine teslim edildi. 5 bin konutun da kısa bir süre içerisinde tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edileceği kentte, haziran ayı sonuna kadar 19 bin 500 konutun bitirilmesinin planlandığı aktarıldı.
24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremi anımsatan Vali Erkaya Yırık, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanımız depremin olduğu akşamdan itibaren ilimize geldi. Vatandaşlarımızın her türlü yaralarını, zararlarını ve ihtiyaçlarının temini için burada çalışma yaptılar. O tarihten itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ marifeti ile 19 bin 500 adet konutun yapımına başladı. Bu hak sahibi olan vatandaşlarımızın sayısından daha fazla üretilen miktar. Konutlar planlanarak inşaatına başlandı. Bugün geldiğiniz süreçte henüz bir yıl dolmadan şu anda yaklaşık 3 bin konutun kuralarını çektik. Vatandaşlarımız şu anda içerisinde oturuyor ve son derece memnunlar. Son olarak Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki 147 konutun kurasını çektik. Vatandaşımızın rahatlıkla oturabileceği konforlu konutları vatandaşlarımıza kura çekme sureti ile teslim etmiş olduk” dedi.

"100 bin nüfuslu bir şehri yeniden inşa etmiş gibi oluyoruz

Bızmışen Mahallesi'ndeki 781 konutun da hazırlığının yapıldığını dile getiren Vali Yırık, “Önümüzdeki hafta inşallah hak sahiplerimizin evlerini belirleyerek vatandaşlarımızın bu süreçte bir yıl dolmadan ikametlerini gerçekleştireceğiz. Bızmışen'deki konutları ziyaret ettik. Orada gördük ki gerçekten konutlar benzerlerinden son derece mükemmel ve üstün. Dünyada benzeri görülmeyecek şekilde hızla üretilen ve daha önemlisi Doğu Anadolu Fay Hattı'nda bulundan Elazığ'ımızda deprem korkusundan uzak, güvenle oturabilecekleri bir yapı. Sosyal donatılarıyla, oyun alanlarıyla, modern bir şekilde üretilen bu konutlarda vatandaşlarımız güle güle oturacaklar. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Elazığ'ın insanı aziz insanlardır. Bu süreçte göstermiş oldukları fedakarlık ve anlayış dolasıyla teşekkür ediyorum. Devletimiz zaten hiçbir şekilde mağdur etmeden yapabileceğinin en güzelini ilimizde yapmış oldu. Hayırlı olsun, bunların devamı gelecek. Kısa bir süre içerisinde de toplam sayıyı 8 bine ulaştıracağız. 2021'in ortasında tüm diğer konutları da bitirerek vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bu yapılan çalışmalar gerçekten yekunlu bir çalışma. Bu yapılan konutlarla birlikte 100 bin nüfuslu bir şehri yeniden inşa etmiş gibi oluyoruz. Vatandaşımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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