El Salvador Dışişleri Bakan Yardımcısı Pereira’dan ATO’ya

El Salvador Dışişleri Bakan Yardımcısı Adriana Maria Mira de Pereira, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Pereira iki ülke arasında “iş forumu” yapılması önerisinde bulunurken, Baran iki ülke arasında geçen yıl 50 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 5 yılda 500 milyon dolara çıkarma hedefi çerçevesinde forum düzenlenmesinin ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

El Salvador Dışişleri Bakan Yardımcısı Adriana Maria Mira de Pereira, Büyükelçi Hector Enrique Jaime Calderon ile birlikte ATO Başkanı Baran’ı makamında ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İlişkiler Departmanı Direktörü Eduardo Garca, Bakan Danışmanı Alfonso Valencia ile Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Jessica Cornejo de Blanco’nun da yer aldığı ziyarette konuşan Bakan Yardımcısı Pereira, Türkiye ile El Salvador arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi veren Pereira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ziyaretlerinde Türkiye ile El Salvador arasında Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu kurulmasını teklif ettiklerini söyledi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin Türkiye ziyaretinde imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın ilişkileri geliştirme yönünde büyük faydasını gördüklerini bildiren Pereira, iki ülke arasında kısmi bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasının da gündemlerinde olduğunu kaydetti.

El Salvador Devlet Başkanı’nın ülkedeki yatırım iklimini geliştirmek üzere Yatırım ve Ticaret Müsteşarlığı kurmaya karar verdiğini anlatan Bakan Yardımcısı Pereira, söz konusu müsteşarlığın ekonomiyle ilgili tüm kurumların idaresinde pay sahibi olabileceğini ve bünyesinde ticaret ve yatırımı geliştirmek için komiteler bulunacağını bildirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak temel görevlerinden birinin ülkesi ile dünya arasındaki işbirliği ve yatırım ağını genişletmek olduğunu kaydeden Pereira, Baran’a iki ülke insanlarını düzenlenecek bir iş forumunda bir araya getirmeyi teklif etti. Hangi sektörlerde iş adamlarının bir araya gelebileceği konusunda karşılıklı çalışma yapılmasını öneren Bakan Yardımcısı Pereira, “El Salvador’un önceliklendirdiği bazı sektörler var. Bunlar gıda ve içecek, imalat, tekstil ve hazır giyim, hizmet, medikal araç gereç ve turizm sektörleri. Bu çerçevede her iki ülkenin bu sektörlerde işbirliği yapabileceğini düşünüyoruz” dedi. Bakan Yardımcısı altyapı yatırımları konusunda da işbirliğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

“500 milyon dolar hedefi için çalışma yapmak istiyoruz”

ATO Başkanı Baran da ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Orta Amerika Entegrasyon Sistemi’ne gözlemci üye olmasının ardından El Salvador ile ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirdiğini belirterek, “27 milyon dolar olan ticaret hacmimiz geçen yıl 50 milyon dolara yaklaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini önümüzdeki 5 yıllık sürede 500 milyon dolara çıkarma hedefini önümüze koydu. Biz bu hedefi yerine getirmek üzere çalışma yapmak istiyoruz. Ülkelerimiz arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları’nın hayata geçmesi bu hedefe ulaşılmasını kolaylaştıracaktır” dedi.

Baran, Bakan Yardımcısı Pereira’nın iki ülke insanlarını iş forumunda bir araya getirme fikrine sıcak baktıklarını belirterek, “Türkiye ve El Salvador iş adamları arasında iş forumu düzenlenmesi iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Devlet Başkanı Bukele’nin ülkesini bölgesinin lojistik merkezi yapma hedefini hatırlatan Baran, Türkiye’nin yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sırada yer aldığını belirterek, El Salvador’da gerçekleştirilmesi planlanan yol, köprü gibi altyapı yatırımları başta olmak üzere tüm yatırımlara destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Konuşmasında Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Başkent’in savunma ve medikal sanayiinde Türkiye’nin önemli üretim merkezi olduğunu anlattı. Baran, “İki ülke arasında ticaret ve yatırım olanaklarının gelişmesi için iş forumu düzenlemek dâhil Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız” diye konuştu.