Eksim, Ukrayna’da rüzgar enerjisi yatırımı için Nordex ile anlaştı

Eksim Enerji, Ukrayna’nın Skole bölgesinde 67.2 MW kurulu gücünde rüzgar enerjisi santrali inşa etmek üzere Nordex ile anlaşmaya vardı.

Eksim Holding’in Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi yatırımcıları arasında yer alan yüzde 100 yenilenebilir enerji şirketi Eksim Enerji, Ukrayna’da 67.2 MW kurulu güce sahip Skole Rüzgar Enerjisi Santrali yatırımı için Nordex ile anlaşmaya vardı. Anlaşma 15 senelik ’Premium Service’ hizmetini de kapsıyor. Ukrayna’nın Skole şehri yakınlarında gerçekleştirilecek projede 14 adet N149/4.0-4.5 türbin Nordex tarafından tedarik edilecek. Projede yüksek emre amadelik hedefiyle soğuk iklim koşulları göz önüne alınarak ’Cold Climate Version’ türbinleri kullanılacak. Türbinlerin dikimine Şubat 2022’de başlanması planlanan Skole Rüzgar Enerjisi Santrali’nin Haziran 2022 itibariyle Ukrayna ulusal şebekesine temiz enerji sağlamaya başlayacağı öngörülüyor.

Eksim Türkiye’de 8 rüzgar santraliyle temiz enerji üretiyor

Eksim Enerji Genel Müdürü Sabahattin Er projenin imza töreninde yaptığı açıklamada, “Rüzgar enerjisi yatırımlarımıza bir yenisini ekleyeceğimiz için gurur duyuyoruz. Skole Projesi’ne yaklaşık 1.5 senedir emek veriyoruz. Ukrayna bizler için enerji alanında yeni bir pazar olsa da aslında yıllardır dış ticaret yaptığımız bir ülke. Grup olarak bu projeyi de başarıyla bitireceğimizden şüphemiz yok. Uzun yıllardır Türkiye’de birlikte çalıştığımız türbin tedarikçimiz Nordex, Ukrayna’da da bizlere tam destek sağlayarak projemizin tedarik sözleşmesini tamamlamıştır” dedi.

Nordex Türkiye Genel Müdürü Habib Babacan ise törende yaptığı açıklamada, "Eksim ile işbirliğimizin 10. yılını tamamladık. Bu 10 yıllık işbirliğinin Skole Projesi’yle taçlandırılması, Nordex’in Eksim’e Türkiye dışındaki ilk rüzgar projesine destek sağlaması memnuniyet verici. Bundan sonra yapacakları yurtdışı rüzgar yatırımlarına bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Skole Projesi’nin hayırlı olmasını diler, bize olan güvenlerinden dolayı tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.