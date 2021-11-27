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Eksi 40 derecede kayak yapıp 90 derecelik termal suyun tadını çıkaracaklar

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Van'ın Çaldıran ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle inşasına başlanan jeotermal tesislerin kentin turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Ekonomi 27.11.2021, 12:54
Eksi 40 derecede kayak yapıp 90 derecelik termal suyun tadını çıkaracaklar

VAN(AA) - Hava sıcaklığının kış mevsiminde sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü Çaldıran ilçesinde kış turizmini geliştirmek için çalışma başlatıldı.

TKKD'nin desteğiyle üç firma tarafından 20 dönüm arazi üzerine kayak merkezi, kaplıca, sauna, apart villalar, havuzlar, aquapark, spor salonları, eğlence ve dinlenme mekanlarının olduğu üç büyük tesis inşa ediliyor.

Jeotermal özelliği nedeniyle yer altından 90 derece kadar sıcak suyun çıkabildiği Ayrancılar bölgesine inşa edilen tesislerin tamamlanmasıyla özellikle kış aylarında ziyaretçiler kayak ve termal turizm imkanlarından bir arada faydalanabilecek.

Kaba inşaatı tamamlanan ve haziranda açılması planlanan tesislerin hizmete girmesiyle ilk etapta 150 kişinin istihdamı sağlanacak.

Yaklaşık 40 milyon lira maliyetle hayata geçirilecek projenin hem ilçenin kalkınmasına hem de turizmin gelişmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Proje Koordinatörü Yusuf Taşkın, AA muhabirine, kırsal kalkınma destekleriyle ilçede önemli yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına önemli ivme kazandıracağını anlatan Taşkın, "Burada üç tesis yapılıyor. Gelen ziyaretçiler hiç sıkılmadan güzel vakit geçirebilecek. Kayak merkezi ve jeotermal entegre edilerek yeni bir konsept oluşturuluyor. Bu çok fonksiyonlu tesisin tamamı önümüzdeki yıl hizmete açılacak." dedi.

Jeotermal kaynakları ekonomik ve sosyal değere dönüştürmek istediklerini belirten Taşkın, bolca mineral içeren termal su ile sağlık turizmine de hizmet edeceklerini dile getirdi.

"Kış turizmi ile termal turizmi birleştireceğiz"

Yatırımların ilçenin çehresini değiştireceğini aktaran Taşkın şunları kaydetti:

"Buraları ekonomik ve sosyal değere dönüştürüyoruz. Üç tesisin toplam maliyeti yaklaşık 40 milyon lira olacak. Yılda yurt dışı ve içinden yaklaşık 300 bin insanı burada ağırlamayı planlıyoruz. İlçenin çehresi değişecek. Kış turizmi ile termal turizmi birleştireceğiz. Çok özellikli bir konsept ortaya çıkacak. Burası kış aylarında eksi 46 dereceyi gören bir yer. Türkiye'de kayda geçen en düşük sıcaklık burada ölçüldü. Böyle bir yerde artık tarım, termal turizm ve kış sporları gibi bir turizm çeşitliliği olacak. 150 kişiye istihdam sağlanacak. İlin işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlanacak."

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel de yatırımın bölge halkını memnun ettiğini vurgulayarak, "Bölgemizde ilk kez termal ve kış turizmi bir arada olacak. Bu çok önemli bir yatırım. Sadece yabancı turistleri değil batı illerinden turist çekmemize fayda sağlayacak. Sağlık turizmi için artık bölge halkı batı illerine gitmeyecek, buradaki termallerden yararlanacak. Kentin turizmine, ekonomisine ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

#türkiye
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