banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
ABD'de aşı olan 2 kişide alerjik yan etkiye rastlandı
ABD'de aşı olan 2 kişide alerjik yan etkiye rastlandı
Yargıtay'dan müdürleri kötü haber
Yargıtay'dan müdürleri kötü haber
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor

Ekonomiyi kurtarmanın yolu tüketiciler mi?

Pandemi sürecinde varlıklı insanların birikimleri değer kazandı ancak yoksul hane halkları borç içinde

Ekonomi 17.12.2020, 16:32
9
Ekonomiyi kurtarmanın yolu tüketiciler mi?

Geçtiğimiz ay Barclays müşterilerine, hükümler ve koşulları güncellediğine dair bir mesaj gönderdi. Birçok kişi bu mesajı görmezden geldi. Ancak bu mesaj göründüğünden daha önemliydi. Ocak ayından itibaren Barclaycard minimum ödeme miktarını %2,5’ten, %3’e çıkarıyor. Bu %20’lik artış, düşük gelirli ve borcu olan kişilerin günlük ihtiyaçlarını karşılama ve borçlarını ödeme konusunda sorun yaşayabileceği anlamına geliyor. Prensipte, kredi sağlayıcıların pahalı tüketici borçlarında, minimum ödeme miktarını yükseltmeleri iyi bir şey. Borçlular borçlarını ne kadar çabuk öderse, o kadar az faiz ödemesi yaparlar. Ancak ekonomi resesyondayken, işsizlik artarken ve hükümetin finansal destek programlarının Mart ayında sona ermesi beklenirken, bu oldukça zor bir zaman.

Yine de, Barclaycard, ödemelerine ara vermiş ve zor durumda olan müşterilerini bu düzenlemenin dışında tutuyor ve konuyla ilgili endişeleri olan diğer müşterilerin de iletişime geçmesini istiyor. 

Barclays ve diğer kredi sağlayıcılar, İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi’nin (FCA) baskılarına yanıt veriyor. FCA genellikle yoksul müşterilerin ödemekte zorlandığı borçların kapatılması konusunda baskıda bulunuyor. Dahası, korona virüs şoku nedeniyle bazı müşterilerin kredi limitlerini de düşürüyorlar. Ancak bunun zamanlaması daha iyi olabilirdi.

Debt Camel isimli finans blogunun yazarı Sara Williams’ın dediği gibi, “yükselen minimum ödemeler insanların borçlarını daha çabuk ödemesini sağlar. Ancak Ocak ayı bu uygulamayı devreye sokmak için en kötü ay. Bence birçok kişi gelen mesajı okumamış olacak ve birçoğu kötü bir sürprizle karşılaşacak.” Tüm bunlar birçok hane halkının ekonomisinin ne kadar güvencesiz olduğunu gösteriyor. 

Hükümet, aşılamalar hız kazandığında tüketicilerin yön verdiği bir ekonomik toparlanmanın gerçekleşeceğinden oldukça emin. Boğa piyasası taraftarı fon yöneticileri, bu toparlanmayı fiyatlıyor.

Schroders’tan Simon Webber, geçtiğimiz hafta Financial Times’a yaptığı açıklamada, “oldukça yüksek miktarda bastırılmış talep var” dedi. Perakende mağazaların, restoran zincirlerinin ve havayolu şirketlerinin hisseleri, borsalarda yükselişi beklenenler arasında. Buradaki iddianın temelinde çalışanların ve ücretsiz izindekilerin aldıkları ödeneklerle birikim yaparak, pandemiyi ekonomik olarak iyi koşullarda atlattığı fikri var. Gelirlerde düşüş görülmüş olsa da, özellikle eğlence ve seyahat harcamaları düştüğü için, insanların borçlarını ödeyecek ve birikim yapacak daha fazla parası oldu.

Bu ay İngiltere Merkez Bankası yetkililerinden Michael Saunders, “hane halklarının %25’inden fazlası geçtiğimiz yıl finansal güçlükle karşılaştığını ve borç ödemelerinde zorlandığını söyledi. Dahası araştırma sonuçları birikimlerini arttıran hane halklarının büyük çoğunluğunun bu birikimleri harcamaktan ziyade, tutmayı planladığını gösteriyor” dedi.

Merkez bankasının dikkatli olması oldukça sevindirici. Ancak dikkatli olunması gereken daha fazla şey var. Karantina önlemlerinin ne zaman sona ereceği, aşıların ne kadar hızlı uygulanacağı ve işsizliğin ne kadar daha artacağı bilinmiyor.

Elbette bir de Brexit var. Brexit’in ekonomiyi canlandıracağını düşünenler bile hızlı sonuçlar görmeyi beklemiyor. Saunders, risklerin “görece yavaş bir toparlanma eğilimini” işaret ettiğini söylerken oldukça haklıydı. Bütün bunlar, yüksek gelirlilerin tüketim taleplerinde bir yükselişin imkansız olduğunu göstermiyor. Restoranlar, oteller ve lüks arabaların satışları yükselebilir. İlgili şirketlerin hisseleri borsalarda ralli görebilir. Ancak bu toparlanma, düşük gelirlilere ulaşmayacak.

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
10°
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11