banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de!
Twitter'ın yeni özelliği dünyada ilk defa Türkiye’de!
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Şahin ve Türeci’ye
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı
13'ü beklerken 14'ten haber geldi: İşte iPhone 14'ün olası tasarımı

Ekonomiye iki milyon lirayı aşkın katkı sağlayacak Lalapaşa Göleti’nde çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, çalışmaları devam eden Edirne Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması’nın tamamlanması ile Türkiye ekonomisine yıllık 2 milyon 600 bin lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Ekonomi 10.09.2021, 09:56
Ekonomiye iki milyon lirayı aşkın katkı sağlayacak Lalapaşa Göleti’nde çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, çalışmaları devam eden Edirne Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması’nın tamamlanması ile Türkiye ekonomisine yıllık 2 milyon 600 bin lira katkı sağlaması hedefleniyor.


Devlet Su İşleri tarafından tarımda verim artışı, üretim deseninin çeşitlenmesi ve çiftçi gelirlerinin artmasının sağlanması amacıyla su yapıları hayata geçiriliyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamasında, Edirne bölgesindeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde su yapılarının önemli rol oynadığını ifade ederek, “Edirne Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması’nın tamamlanması gölette depolanacak su ile 3 bin 920 dekar tarım arazisinin sulamaya açılacağını aktardı.


Tamamlandığında ekonomiye 2 milyon 600 bin liralık katkı sağlaması hedefleniyor


DSİ Genel Müdürü Yıldız şunları kaydetti:


“Sulamada çeşitli çap ve basınç sınıfında 18.250 m HDPE boru temin ve döşenmesi ve 40 adet sanat yapısının daimi teçhizatları birlikte inşası, 1 adet pompa binası ve ENH, gölet ise temelden 34,10 m yükseklikte, 1 milyon 830 bin metreküp depolama hacimli, 466,80 metre kret uzunluğunda kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen Edirne Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması’nın tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 600 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor”.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0