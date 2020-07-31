Ekonomiye güvende artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi, 82,2 puana yükseldi. Salgın sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte, mayıs ayından itibaren hızla toparlanmaya başlayan ekonomiye güven temmuzda da sürdürmüş oldu. Ekonomik güven endeksi, nisan ayında 51,3 ile tüm zamanların en düşük seviyelerine gelmiş, mayıs ve haziran aylarında sırasıyla 61,7 ve 73,5 seviyelerine yükselmişti.

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında %10,7 oranında artarak 99,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %20,2 oranında artarak 66,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,6 oranında artarak 94,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %11,6 oranında artarak 87,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında %2,7 oranında azalarak 60,9 değerini aldı.