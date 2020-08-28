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Ekonomiye güven ağustosta yüzde 4,4 arttı
Salgın nedeniyle nisan ayında tarihinin en düşük seviyelerini gören ekonomik güven endeksi verileri, 'V' şeklindeki toparlanmasını ağustos ayında da sürdürdü. Nisan ayında 51,3 ile tarihi dibini gören ekonomik güven endeksi, üst üste 4. ayında da yükselişini sürdürdü ve ağustosta 85,9 seviyesine yükseldi.
Ekonomi 28.08.2020, 10:18
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Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında yüzde 5,8 oranında artarak 105,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,7 oranında artarak 70,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 94,9 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Ağustos ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 59,6 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 85,0 değerini aldı.
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