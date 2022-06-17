Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni Uşak’ta gerçekleşti

“Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni” TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla Uşak’ta gerçekleşti. Düzenlenen törende Gedik Piliç toplamda 4 ödüle layık görünerek başarısını tekrardan kanıtlamış oldu.

Türkiye Odalar Birliği Başkanı (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı program Uşak Valisi Turan Ergün ziyaretiyle başladı. Valilikte gerçekleşen ziyaretin ardından sırasıyla Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Ticaret Borsası’na ziyaret gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, ziyaretlerin ardından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda (UTSO) gerçekleştirilen "UTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi" açılışına katıldı. Vali “Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, TOBB Genel Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun kestiği kurdelenin ardından Arabulucuk merkezi açıldı. Açılışı gerçekleştirilen protokol üyeleri, UTSO Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Ekonomiye Değer Katanlar” ödül törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan TOBB Genel Başkanı Hisarcıklıoğlu, Uşak’ın iplik, halı, deri ve dokuma kumaş başta olmak üzere, tam 18 üründe, üretim kapasitesi anlamında, Türkiye’de 1. Konumda olduğunu belirtti. Sözlerine devam eden Hisarcıklıoğlu, “Uşak, 11 üründe ikinci, 30 üründe ise üçüncü sırada. Bu vesileyle, Uşak’ta üretim ve yatırım yapan, tüm girişimcilerimizi de tebrik ediyorum. Uşak’ın buralara gelmesinde emeği olan tüm girişimcilerimizle ve onları en iyi şekilde temsil eden Odamızla-Borsamızla, Başkanlarımızla, yönetim kurulu, meclis üyeleri, genel sekreterlerimiz ve tüm çalışanlarıyla iftihar ediyorum” dedi. Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde firmalara ödülleri ve firma yetkililerine plaketleri verildi.

Gedik Piliç, başarısını 4 ödülle kanıtladı

Ödül törenine aldığı 4 farklı ödülle damga vuran Gedik Piliç’i temsilen katılan Fabrika Müdürü Sinan Gürüç, verilen plaketleri Vali Turan Ergün’den aldı.

(KK-MB-