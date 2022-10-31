Ekonomistten asgari ücret tahmini: “9 bin 86 TL’ye yükselebilir”

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisini yukarıya doğru revize etmesinin ardından Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner’den asgari ücret tahmini geldi. Tufaner, “Asgari ücret 9 bin 86 TL’ TL’ye yükselebilir” diye konuştu.

2023’te uygulanacak asgari ücret, Aralık ayı başında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Yeni asgari ücrete dair çeşitli beklentiler de uzmanlar tarafından dile getirilmeye başlandı. Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner yaptığı açıklamada, “4,8 puanlık yukarıya doğru revizyona giden merkez bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65,2’ye çekti. Bu revizyon, yıl sonu enflasyonunun yüzde 65,2’den daha yüksek gelmesine işaret ediyor. Yılın üçüncü çeyreğinde TÜFE yüzde 83,45, ÜFE ise yüzde 151,50 olarak gerçekleşti. Yılın son çeyreğine ilişkin enflasyon verileri henüz görülmedi” ifadelerini kullandı.

“En düşük memur emeklisi maaşı 10 bin 40 TL”

Tufaner açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yıl sonu enflasyon beklentisine göre, halihazırda 3 bin 500 TL olan emekli maaşı yüzde 65,2 enflasyon zammıyla 5 bin 782 TL olurken, en düşük memur emeklisi maaşı ise 10 bin 40 TL’ye yükselmiş olacak. Merkez bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi göz önüne alındığında asgari ücretin ise 9 bin 86 TL’ TL’ye yükselmesi beklenebilir.”