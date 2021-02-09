Ekonomistlerle bir araya gelen TCMB Başkanı Ağbal’dan açıklama

TCMB’den yapılan açıklamada, Naci Ağbal’ın, bankanın iletişim stratejisinin bir parçası olarak yürütülen yatırımcı toplantıları çerçevesinde bugün ekonomistlerle bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Ağbal’ın toplantıda yaptığı konuşmada öne çıkan temel mesajlara da yer verildi.

Ağbal, Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamanın en önemli ve vazgeçilmez görevleri olduğunu belirterek, attıkları ve atacakları adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevelerini kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacağını aktaran Ağbal, şunları kaydetti: