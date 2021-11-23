Ekonomistlerin üçüncü çeyrek GSYH tahmini yüzde 8 büyüme yönünde oluştu

Foreks'in 17 ekonomist ile düzenlediği anket sonucunda, 2021 yılı için büyüme tahmini yüzde 9,6, 2022 yılı için ise yüzde 4,5 oldu.

Ortalama GSYH tahminleri 3. çeyrek için yüzde 7,9, 2021 yılı için yüzde 9,8, 2022 yılı için ise 4,4 büyüme olarak gerçekleşti. Ağustos ayında düzenlenen Foreks anketinde 2021 yılı için beklenti yüzde 8,0 büyüme yönündeydi.

Üçüncü çeyrek için en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 13,5 ve yüzde 5,0 yönünde oluşurken, 2021 yılı için yüzde 12,5 ve yüzde 7,0, 2022 yılı için ise yüzde 6,5 ve yüzde 2,0 büyüme seviyesinde gerçekleşti.

3.çeyrek GSYH verileri, TÜİK tarafından, 30 Kasım Salı günü saat 10:00'da açıklanacak.

Türkiye'de 2020 yılı 1. çeyrekte yüzde 4,5 büyüme gerçekleşirken, 2.çeyrekte ise %9,9 daralma, 3. çeyrekte %6,7, 4. çeyrekte ise %5,9 oranında büyüme yaşandı. Türkiye ekonomisi 2020 yılında 1,8 büyüme kaydetti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise GSYH yüzde 7, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 oranında büyüme yönünde açıklanmıştı.