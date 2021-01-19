Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 21 Ocak Perşembe günkü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 17,00 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oluştu.

AA Finans'ın 21 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 34 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 34 ekonomistin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

Foreks anketine katılan 20 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceği, 4'ü ise artırım kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 2'si TCMB'nin Ocak toplantısında 50 baz puan, 2'si ise 100 baz puan faiz artırımı kararı alacağını tahmin etti.

Ankette 8 ekonomistin yüzde 18,50 seviyesinde bulunan O/N ve yüzde 21,50 seviyesinde ulunan GLP için tahmini de herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde gerçekleşti. En yüksek ve en düşük tahminler gecelik faizde yüzde 19,50 ve yüzde 18,50, GLP'de ise yüzde 22,50 ile yüzde 21,50 olarak gerçekleşti.

2021 yılsonuna ilişkin görüş belirten 8 ekonomistin medyan tahmini yüzde 13,50 seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonu anketine ilişkin en düşük Faiz tahmini yüzde 10,50, en yüksek tahmin ise yüzde 17,00 seviyesinde oluştu.

TCMB, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirdiği 3 PPK toplantısında haftalık repo faizini sabit bırakma kararı alırken, Eylül ayında gösterge faizi yüzde 8,25'ten yüzde 10,25 seviyesine yükseltmiş, Ekim ayında 175 baz puanlık artış beklentisine karşın faizi sabit bırakmıştı. Kasım ayında gösterge faizi beklendiği gibi yüzde 10.25'ten yüzde 15,00'e yükseltme kararı alan Merkez Bankası, geçtiğimiz ay 2020 yılının son toplantısında ise piyasa beklentisi politika faizinin yüzde 16,50 seviyesine yükseltileceği yönündeyken, faizi yüzde 17,00'ye çıkarmıştı.