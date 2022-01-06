Ekonomistler Kasım 2021’de cari işlemlerde 2,2 milyar dolar açık bekliyor

Yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalar ile ilgili haberlerin yanı sıra yorum, teknik analiz, anket ve raporlara anlık olarak ulaşılabilmesini sağlayan ForeksHaber tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre; ekonomistlerin Kasım ayı cari işlemler medyan tahmini 2 milyar 200 milyon dolar, ortalama tahmini ise 1 milyar 241 milyon dolar açık oldu.

ForeksHaber'in 13 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Kasım ayı cari işlemler tahmininde en yüksek beklenti 3 milyar 500 milyon dolar fazla olurken, en düşük beklenti ise 3 milyar dolar açık şeklinde oluştu.

Ekim ayında 2,31 milyar dolar fazla yönünde açıklanması beklenen cari işlemler verisi, 3,16 milyar dolar fazla olarak açıklanmıştı.

2021 yılı ödemeler dengesi cari işlemler hesabı tahminlerine ilişkin medyan değer 14 milyar 500 milyon dolar açık, ortalama ise 13 milyar 398 milyon dolar açık oldu. Maksimum ve minimum tahminler ise sırasıyla, 5 milyar dolar açık ve 16 milyar dolar açık oldu.

Geçen ayki ForeksHaber anketinde yıl sonu medyan tahmini 14 milyar dolar, ortalama ise 13 milyar 730 milyon dolar açık seviyesinde oluşmuştu.

2022 yılı cari işlemler medyan beklentisi ise 9 milyar 750 milyon dolar fazla, ortalama ise 5 milyar 375 milyon dolar fazla oldu. En yüksek ve en düşük tahminler ise sırasıyla, 12 milyar dolar fazla ve 10 milyar dolar açık oldu.

Kasım ayı cari işlemler verisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ocak Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.