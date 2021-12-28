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Ekonomistler, Aralık’ta TÜFE’de aylık yüzde 8,10 artış olacağını öngörüyor

Foreks Digital bünyesinde 1996’dan bu yana ağırlıklı olarak siyaset ve ekonomi haberlerini tarafsız bir şekilde kullanıcılarına ulaştıran ForeksHaber, TÜFE ve Dolar/TL anket sonuçlarını açıkladı. Ankete sonuçlarına göre; ekonomistlerin Aralık ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 8,10 artış olacağı yönünde gerçekleşti. TÜFE'de Aralık ayı ortalama tahmini yüzde 8,41 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmini yüzde 29,20, ortalama yüzde 29,75 olarak gerçekleşti.

Ekonomi 28.12.2021, 13:27
Ekonomistler, Aralık’ta TÜFE’de aylık yüzde 8,10 artış olacağını öngörüyor

Yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalar ile ilgili haberlerin yanı sıra yorum, teknik analiz, anket ve raporlara anlık olarak ulaşılabilmesini sağlayan ForeksHaber tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre; ekonomistlerin Aralık ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 8,10 artış yönünde oldu. 

ForeksHaber'in 17 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Aralık ayı ortalama tahmin yüzde 8,41 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 29,20, ortalama yüzde 29,75. 

TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 14,60 ve yüzde 5,50 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 37,30 ve yüzde 26,40 oldu.

Ekim ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 3,00 artış beklenirken, yüzde 3,51 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon %21,31 seviyesinde gerçekleşmişti.

2022 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 21,70

Ankette, 2022 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 21,70 olurken, ortalama tahmin yüzde 21,97, maksimum ve minimum beklentiler ise yüzde 25,20 ve yüzde 19,81 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksi'ne ilişkin tahmini ise aylık yüzde 7,50, yıllık bazda yüzde 25,20 artış yönünde oluştu. Ankette, tahmin aralığı aylık bazda yüzde 13,60 ile yüzde 2,00 aralığında, yıllık bazda ise yüzde 32,30 ila yüzde 18,80 bandında gerçekleşti.

2022 sonu C Endeksi medyan beklentisi yüzde 18,75, ortalama tahmin yüzde 18,83 seviyesinde oluştu. En yüksek tahmin yüzde 20,20, en düşük ise yüzde 17,60 oldu.

5 banka/aracı kurumun katıldığı dolar/TL kuru anketinde, 2022 sonu için medyan tahmin 13,6200 olurken, ortalama tahmin 14,8840 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla, 20,1500 ve 11,6500 olarak gerçekleşti.

Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. 

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