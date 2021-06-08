Ekonomist Murat Muratoğlu: Bunu yaparlarsa dolar 11 TL'de durmaz

Katıldığı bir televizyon programında Merkez Bankası’ndan çıkan 128 milyar dolar hakkında açıklamalarda bulunan Ekonomist Murat Muratoğlu bu paranın hükümet tarafından seçim arefesinde dolar kurunu baskılamak için boş yere kullanıldığını açıkladı.

Murat Muratoğlu Merkez Bankası rezervlerinden hükümetin harcadığı 128 milyar doların bir türlü izah edilemediğini söylerken şuanda net rezervlerin ekside olduğu, 50 milyar dolar para bulursa Merkez Bankası’nın net rezervlerinin ancak sıfırlanabileceğini belirtti. Muratoğu ayrıca “Bu para piyasadan alınmaya kalkılırsa dolar 11 TL’de durmaz” şeklinde iddialı bir çıkış da yaptı.

BUNU YAPARLARSA DOLAR 11 TL’DE DURMAZ

Muratoğlu söz konusu açıklamasında şunları söyledi;

“O para çok acil durumlar ekonomi çok terse sarmışsa bir miktarı kullanılır. Hep böyle olmuştur. 50 milyar dolar Merkez Bankası’nın borcu var. Rezevler ekside. 50 Milyar dolar bir yerden bulunursa onu yerine koyarsa Merkez Bankası’nın sıfır rezervi olacak. 50 milyar dolar kolay kolay toplanabilecek bir para değil. 2 yılda 3 yılda toplayamazsın. Piyasadan almaya kalkarsan dolar kurunu 11 TL’de durduramazsın. Bu bir ülkeye finansal açıdan yapılabilecek en büyük kötülük.Hani ABD seni batırmak istiyor diyorlar ya ABD bizi niye batırsın biz kendimizi batırıyoruz zaten. ABD otursun keyifle izlesin bizi ” (patronlardunyasi)