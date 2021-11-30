Ekonomist Erdal Özel'den asgari ücret iddiası: '2022'de asgari ücret 4100 TL olacak!'

Özel programda 2012 yılından bu yana asgari ücretin dolar ve altın karşılığı inceledi. Buna göre 2015'te 526 dolar olan asgari ücret, günümüzde 250 dolara kadar düştü. Asgari ücretin artırılması gerektiğini ifade eden ekonomist Erdal Özel, üreticinin de küstürülmemesi gerektiğini söyledi.

2022'DE ASGARİ ÜCRET 4100 LİRA

Özel'in edindiği bilgiye göre asgari ücret 4100 lira olacak.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

"Geçen yıla baktığımız zaman asgari ücret 130 dolar ve altın karşılığında da 2 gram geriledi. Asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Ankara'dan aldığım bilgiye göre asgari ücret 4100 lira olacak. Ben takribi olarak kur bazında hem dolar olarak hem altın olarak hem de tüketici fiyat endeksine endekslediğimde 4100 liralık bir rakamında TÜFE için değil ama altın ve dolara baktığım zaman 5000 lira seviyesinde olması gerektiğini gözlemliyorum.

"VERGİ İNDİRİMİNE HATTA VERGİDEN VAZGEÇMEK GEREKİYOR"

Bu ortamda üreticiyi de üretimden vazgeçirmemeniz gerekiyor. Ülke ekonomilerini zorlaştıran kısım bu sene daha da zorlaştıracak kısım bu. Yani asgari ücrete yapacağınız zammın üreticiyi batırmamalı ve üretimden vazgeçirmemeli ya da işsizliği artırmaya, işçi çıkarmaya sevketmemeli. Burada devletin üzerine düşen yükümlülük kısmı ne? Vergi ile alakalı düzenlemeler yapıp asgari ücretle alakalı kısımda vergi indirimlerine hatta vergiden vazgeçmeyle gibi durumlara da girmesi gerekiyor ki üreticiyi de üretimden vazgeçirmemek... Yoksa daha kötü senaryolara yol açabilir.

"ALDIĞIMIN DUYUMUN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEYECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Aslında burada amaç biraz daha gelir dağılımındaki adeletin sağlanmasıyla ilgili. Yüksek vergi ortamında insanlar zaten ay sonunu getiremiyor. Stagflasyon ve hiper enflasyon risklerinin olduğu bir ortamda bence yapılacak hamle para politakalarının maliye politikalarıyla birleşmesi.

Gelir dağılımda adaletin sağlanması, gelirin tabana yayılması. Bu noktadan baktığımızda asgari ücretin yüksek belirlenmesidir. 4100 liralık aldığım duyumun gerçekleşip gerçekleşmediğini yıl sonunda göreceğiz."