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EKONOMİNİN ODAK NOKTASINDA MALİ TEŞVİK PAKETİ VAR

ÜNLÜ & Co'mment: “Odak noktasında mali teşvik paketi var” dedi.

Ekonomi 14.01.2021, 11:05
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EKONOMİNİN ODAK NOKTASINDA MALİ TEŞVİK PAKETİ VAR

ABD’de Demokratların Kongre’de üstünlüğü kazanmasının ardından bir süredir mali teşvik paketinin büyüklüğünün artırılacağına dair güçlü bir beklenti söz konusu. Bu noktada, Noel’den önce kabul edilen 900 milyar dolar büyüklüğündeki mali teşvik paketinde yer alan 600 dolarlık ödemelerin 2000 dolara çıkartılması, işsizlik yardımının süresinin uzatılması ve aşı dağıtımına daha fazla kaynak ayrılması gibi seçenekler ajandada yer alıyor. Gelecek hafta başkanlık görevini devralacak olan Biden’ın ise bugün mali desteğin büyüklüğü konusunda açıklama yapması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Biden geçen hafta yaptığı açıklamada verilecek desteğin trilyon dolarlarla ölçülecek büyüklükte olacağını belirtmişti.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul değer kazanımlarını ileri taşıyor. Hafta başından bu yana 1550 puan seviyesinin üzerini test etmesine karşın bu bölgede kalıcı olmasını sağlayacak momentumu yakalamakta zorlanan BIST-100 endeksi dün ise söz konusu direncinin üzerinde kapanış yapmayı başardı. Endeksin kazanımlarını koruması durumunda sonraki hedefinin 1580 puan seviyesi olacağını tahmin ediyoruz. Diğer taraftan hızlı yükselişin kâr satışlarına açık kapı bıraktığını söylemek mümkün. Ancak şimdilik bunu tetikleyecek önemli bir faktörün olmayışı nedeniyle söz konusu risk çok fazla ön planda görünmüyor.

 
 
 

EUR/USD direnç bölgesinde zorlanıyor. EUR/USD’nin performansı açısından ABD’deki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Bu noktada Temsilciler Meclisi dün beklendiği gibi Başkan Trump’ın azledilmesine yönelik maddeleri oylayarak kabul etti. Azil için Senato’da da oylama yapılması ve 100 üyeli Senato’da 67 oya ulaşılması gerekiyor. Senato’nun bu oylamayı ne zaman yapacağı ise soru işareti. Süreç yakından takip ediliyor olsa da piyasaların odaklandığı ana konu başlığını artırılması beklenen mali teşvik paketi oluşturuyor. Bu da paritede yukarı yönlü hareket alanı yaratır nitelikte. Dolaysıyla Biden’ın bugün yapacağı açıklamaların parite açısından da kritik olduğunu düşünüyoruz. Teşvik paketinde büyük ölçekli bir artırım yapılması paritenin yeniden 1,22’ye yönelmesini sağlayabilir. 

USD/TL bant hareketi sergilemeye devam ediyor. Dolarda zaman zaman artan güçlenme eğilimi USD/TL’de 7,50 seviyesinin üzerinin test edilmesine neden olsa da bu tip yükselişlerin kalıcı olmadığını ve kurun günlük kapanışları 7,50 seviyesinin altında yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir süredir izlediğimiz 7,30-7,50 bandında anlamlı bir farklılık olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Söz konusu seviyelerin dışında kapanışlar yapılmadıkça kurda bant hareketinin devam etme potansiyelini çok daha yüksek buluyoruz. Bugün ise özellikle Biden’ın yapacağı açıklamaların dolar endeksinde yaratacağı etkiye bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde de hareketliliğin arttığını görebiliriz.  

 
 

Ons altın destek bulmakta başarılı olamıyor. 200 günlük hareketli ortalamasından tepki bulduktan sonra beklentilerimize paralel olarak yönünü yukarı çeviren altının ons fiyatı 1860 doların üzerini test etti. Her ne kadar teknik açıdan bakıldığında 1870 dolara kadar anlamlı bir direnç olmasa da altının bu seviyeye yaklaşmakta başarılı olamaması dikkat çekiyor. Bugün ise ons altının 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1841 doların üzerinde tutunup tutunamayacağını takip edeceğiz. Bu seviyenin altında yapılacak kapanışlar kısa vadeli görünümün daha da bozulmasına neden olabilir. Özellikle Biden’ın mali teşvik paketi konusunda yapacağı açıklamaların altın fiyatları açısından yön gösterici olacağını tahmin ediyoruz. Biden’ın ifade ettiği gibi trilyon dolarlarla ölçülen büyüklükte bir paket daha ılımlı bir performans sergilenmesine katkı sağlayabilir. Ancak altının Biden’ın bu yöndeki ilk açıklamasına önemli bir tepki vermediğini de hatırlatmakta fayda görüyoruz.
 

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