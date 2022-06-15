Ekonomik krize karşı bakandan öneri: 'Az çay için!'

Kalkınma Bakanı İhsan İkbal, “Halkımıza günlük çay tüketimini bir ya da iki bardağa düşürmeleri çağrısı yapıyorum çünkü çayı borçla alıyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük çay ithalatçılarından biri olan Pakistan, geçen yıl çay için 600 milyon dolardan fazla para ödedi. Ülkede döviz rezervlerinin hızla azalması, çay alımının azalacağı yönünde de endişeye yol açıyor.

Pakistan hükümeti IMF ile kurtarma paketi için 2019’da anlaşmaya varmış ancak daha sonra plan askıya alınmıştı.

BBC'de yer alan habere göre; Pakistan dünyanın en büyük çay müşterisi. Geçen yılki çay ithalatının faturası 600 milyon dolardan fazla.

Kalkınma Bakanı İhsan İkbal ayrıca elektrik tasarrufu için dükkanların akşam 8:30'da kapanabileceği önerisinde de bulundu.

"Kasada 2 aylık döviz kaldı"

Pakistan'ın döviz rezervi hızla azalıyor. Ülkenin Şubat ayında yaklaşık 16 milyar dolar olan döviz rezervinin Haziran'da 10 milyar doların altına düştüğü tahmin ediliyor.