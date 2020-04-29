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Ekonomik güven endeksi nisanda azaldı

Ekonomik güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 44,1 oranında azalarak 51,3 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksi nisanda azaldı

Ekonomik güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 44,1 oranında azalarak 51,3 değerine düştü.

29 Nisan 2020 Çarşamba 10:04
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Ekonomik güven endeksi nisanda azaldı

Ekonomik güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 44,1 oranında azalarak 51,3 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mart ayında 91,8 iken, nisan ayında yüzde 44,1 oranında azalarak 51,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre nisan ayında yüzde 5,8 oranında azalarak 54,9 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 36,8 oranında azalarak 62,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 50,1 oranında azalarak 46,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 26,0 oranında azalarak 75,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 42,2 oranında azalarak 44,7 değerini aldı.

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