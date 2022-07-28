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Ekonomik güven endeksi geriledi!

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93,6 iken, Temmuz ayında %0,2 oranında azalarak 93,4 değerini aldı.

Ekonomi 28.07.2022, 12:27
Ekonomik güven endeksi geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre Temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,0 oranında azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %7,4 oranında artarak 68,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,4 oranında artarak 85,0 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2022

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