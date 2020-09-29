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Ekonomik güven endeksi Eylül ayında arttı

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında yüzde 3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi.

Ekonomi 29.09.2020, 10:56
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Ekonomik güven endeksi Eylül ayında arttı

Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında yüzde 3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.


Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında yüzde 3,2 oranında artarak 82,0 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 oranında artarak 74,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 93,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 83,3 değerini aldı.
Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan ekonomik güven endeksi ise Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında arttı; Ağustos ayında 85,9 olan endeks, Eylül ayında 88,6 oldu.

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