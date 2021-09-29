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Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında yüzde 1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi.

Ekonomi 29.09.2021, 10:07
Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında yüzde 1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı ekonomik güven endeksi verini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 100,8 iken, Eylül ayında yüzde 1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında yüzde 1,8 oranında artarak 79,7 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 113,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı.

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