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Ekonomik güven endeksi %3.5 azaldı

TÜİK’in aylık olarak yayımladığı, mevsim etkilerinden arındırılmış Ekonomik Güven Endeksi (EGE), Kasım ayında bir önceki aya göre %3,5 azalış, önceki yılın aynı ayına göre %5,8 azalış göstererek 89,5 oldu.

Ekonomi 28.11.2020, 09:40
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Ekonomik güven endeksi %3.5 azaldı
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TÜİK’in aylık olarak yayımladığı, mevsim etkilerinden arındırılmış Ekonomik Güven Endeksi (EGE), Kasım ayında bir önceki aya göre %3,5 azalış, önceki yılın aynı ayına göre %5,8 azalış göstererek 89,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış Hizmet Sektörü Güven Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %2,8 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,1 azalışla 77,5Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya kıyasla değişmezken bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1 azalışla 95,0 ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,7 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,7 artışla 79,0 oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi Kasım ayında, bir önceki aya göre %2,1 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 artışla 107,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Rapor için tıklayınız.

https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/4500/ekonomik-guven-endeksi---kasim-2020.htm

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