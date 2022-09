“Ekonomik Dönüşüm Zirvesi” Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi” çerçevesinde, dünyanın önde gelen ekonomistleri İstanbul’a geliyor

29 Eylül Perşembe günü, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirvede, 12’den fazla ülkede alanında seçkin akademisyenlerin katılımıyla yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatlar başta olmak üzere birçok başlık ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi” çerçevesinde, dünyanın önde gelen ekonomistleri “Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler” ana teması etrafında yeni ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatları değerlendirecekler.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirvede, Prof. Charles Yuji Harioka, Prof. David B. Audretsch, Prof. Cheng Hsiao, Prof. Jonathan A. Batten , Prof. Douglas Cumming ve 12 ülkeden pek çok akademisyen son dönemdeki iktisadi gelişmeler ile ilgili görüşlerini paylaşacak.

Zirve, www.ekonomikdonusum.org web sitesi ve Youtube kanalı ile, @ekonomikdonusum Instagram, Twitter ve Linkedin hesaplarından da takip edilebilecek.

"Pandemi sonrası dönemde iktisat politikalarında yeni eğilimler” panelinin moderatörü Horioka olacak.

Her yıl en seçkin genç Japon iktisatçıya verilen Yedinci Japon Ekonomi Birliği-Nakahara Ödülü’ne layık görülen Prof. Charles Yuji Horioka, hane halkı ekonomisi ve Japon ekonomisi alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor.

Günün ikinci paneli, “Gelişmekte olan ülkeler için yatırım-üretim-ihracat modelinin önemi” oturumunda Indiana Üniversitesi’nde Ordinaryüs Profesör unvanına ve Ekonomik Kalkınma Kürsüsü’ne sahip olan Prof. David Audretsch yer alacak. Audretsch araştırmalarında, girişimcilik, hükümet politikası, yenilikçilik, ekonomik kalkınma ve küresel rekabet gücü arasındaki bağlantılara odaklanıyor.

Üçüncü panel olan “Yeni dönemde altyapı yatırımlarının artan önemi” konuşmacıları arasında bulunan Prof. Cheng Hsiao’nun araştırmaları kamu hizmeti talep analizine, politika etkilerinin ölçülmesine, Çin’in finansal reformu ve altyapı yatırımlarına vb. odaklanan teorik ve uygulamalı ekonometriyi içeriyor.

İklim değişikliği finans piyasalarını nasıl etkileyecek

“Yeni dönemde büyümeyi destekleyeci finansal mimarinin önemi” başlıklı günün son panelinin konuşmacıları arasındaysa Prof. Jonathan A. Batten ve Prof. Douglas Cumming yer alıyor. Avustralya’daki RMIT Üniversitesi’nde Finans Profesörlüğü ve Sains Malaysia Üniversitesi’nde Yönetim Disiplini bölümünde Fahri Profesörlük görevlerini üstlenen Batten, Covid-19 sonrası dünya çapında beklenen yenilenebilir enerjiye geçişin bankacılık ve finans piyasaları üzerindeki etkisinin değerlendirmesine; iklim değişikliğinin etkilerine yönelik portföy ayarlamasına ve çok uluslu şirketlerin uluslararası sermaye piyasalarındaki rollerine odaklanıyor.

Florida’daki Florida Atlantic Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde DeSantis Ordinaryüs Finans ve Girişimcilik Profesörlüğü görevini yürüten Cumming’in çalışmalarıysa, aralarında Chicago Tribune, The Economist, The New York Times, The Wall Street Journal, The Globe and Mail, Canadian Business, The National Post ve The New Yorker’ın da bulunduğu çok sayıda medya kuruluşu tarafından incelendi.