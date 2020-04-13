Ekonomik Analiz: "TATİL REHAVETİ YENİ HAFTAYA TAŞINIYOR"

Avrupa piyasaları bugün de kapalı. Paskalya öncesinde Cuma günü (Good Friday) işleme kapalı olan ABD piyasaları bugün açılacak olsa da İngiltere, Almanya ve Hong Kong başta olmak üzere birçok piyasada tatil devam ediyor (Easter Monday). Bu durum yurtiçi de dâhil olmak üzere haftaya başlarken işlem hacimlerinin düşük kalmasına neden olabilir. Diğer taraftan OPEC+ üyelerinin petrol arzındaki kesinti konusunda uzlaşmaya varmış olmaları petrol fiyatlarını yukarı taşısa da korona virüsü endişelerinin daha baskın olması piyasaların bir kez daha haftaya kırılgan bir zeminde başlamasına neden oluyor.

Dolayısıyla, haftanın devamında küresel ölçekte hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bini aşarken bir kez daha korona virüsüne ilişkin haber akışının varlık fiyatlarının yön bulmasında belirleyici olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, hafta içinde açıklanacak ABD perakende satışlar ve sanayi üretimi gibi veriler ise virüsün ekonomi üzerindeki etkilerini daha yakından görmemizi sağlayacak. Özellikle, perakende satışlar tarafında tüketicilerin yaptığı panik alımları destekleyici bir unsur olsa da bu durum üretimdeki ve satışlardaki daralmayı karşılayacak boyutta değil. Dolayısıyla, Mart ayı perakende satışlarında keskin bir düşüş görmeyi bekliyoruz.

Çin’de ise bu hafta 2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamı açıklanacak. Önceki çeyrekte yıllık bazda %6 büyüyen ekonominin bu kez aynı ölçekte daralması bekleniyor. Öte yandan IMF ise bu hafta Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayımlayacak. Raporda gerek bölgesel gerekse küresel büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar göreceğimizi tahmin ediyoruz.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul iyimserliğini korumaya çalışacak. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde yurtdışındaki tatil nedeniyle göreceli olarak daha durgun bir performans sergilemiş olsa da haftayı %8’e yakın güçlü bir değer kazanımı ile tamamlamayı başardı. Bugün ABD piyasalarının açık olması hareketliliği biraz daha artırabilir ancak Paskalya tatilinin Avrupa’da devam etmesi nedeniyle Borsa İstanbul’da da anlamlı bir değişim yaşanmayabilir. Teknik açıdan bakıldığında ise endeksin yukarı yönlü hareket alanını koruduğunu düşünüyoruz. Özellikle 95 bin seviyesinin üzerinde kapanış yapılması yeni haftaya başlarken iyimser sinyaller veriyor. Mevcut durumda sonraki hedefleri sırasıyla 97.500 ve 100.000 olarak görüyoruz.

Öte yandan korona virüse karşı alınan ekonomik önlemlerin ardından yeni bir dış finansman sağlanıp sağlanmayacağı sorusu gündeme gelirken, Türkiye'nin, ABD ile swap imkanı için temasta olduğuna yönelik haberler endeksi destekler nitelikte. Dolayısıyla hafta içinde dış finansmana ilişkin gelişmeleri de yakından takip edeceğiz.

EUR/USD’de bugün de sakin seyir bekliyoruz. EUR/USD tatil etkisiyle geride bıraktığımız haftayı 1,0930’un hemen üzerinde yatay bir görünümle kapatırken ABD piyasaları bugün açık olsa da tatilin Avrupa’da sürüyor olması nedeniyle paritenin bugün de benzer bir çerçeve içerisinde işlem görmesini bekliyoruz. Hafta içinde risk iştahının güçlü kalmaya devam etmesi durumunda hareket alanının bir sonraki direnç noktası olan 1,0990’a doğru genişlediğini söylemek mümkün. Ancak biraz daha uzun vadeli baktığımızda ise korona virüsüne ilişkin endişeler kayda değer şekilde azalmadıkça paritenin önemli direnç noktalarına yakın olan 1,11’i aşması çok kolay olmayacaktır.

TL’de volatilite artmış durumda. IMF Başkanı’nın Türkiye dâhil tüm ülkelerle yapıcı temas içinde olduklarını söylemesi ile geride bıraktığımız haftada 6,62’ye kadar geri çekilen USD/TL somut bir gelişmenin olmayışı ile kazanımlarının önemli bir kısmını geri verdi. Bu kapsamda kurun haftaya 6,70’ün üzerinde başladığını görüyoruz. Konu hakkındaki gelişmelerin veya haber akışının kurda volatilite yaratmaya devam edebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bugün ise Avrupa piyasalarının işlemlere kapalı olması nedeniyle paritenin sakin seyredebileceğini düşünürsek bunun TL’ye yatay yakın bir kur olarak yansımasını bekliyoruz. Diğer taraftan IMF’den gelen açıklamaların ardından Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primleri geri çekilmiş olsa da mevcut seviyelerin göreceli olarak yüksek kalmaya devam etmesi TL’ye ilişkin risk iştahının yüksek olmadığını gösterir nitelikte. Son olarak, BDDK bankaların vadede TL alımı için swap işlemlerinde limiti öz kaynakların %1’i olarak belirledi. Kısa vadede bu adımın TL’ye destek verip veremeyeceğini izleyeceğiz.

Faizlerde aşağı yönlü hareket alanı sınırlı kalmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız haftayı üç tahvil ihalesi ve bir kira sertifikası ihracı ile tamamlayan Hazine’nin bu hafta ihalesi bulunmuyor. Hatırlanacağı gibi söz konusu ihraçlar ile toplam 20,3 milyar TL borçlanılmıştı. Borçlanma programı 21 Nisan’daki üç yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin yeniden ihracı ile devam edecek. Öte yandan IMF’den gelen açıklamaların ardından tahvil faizleri daha ılımlı bir seyir izliyor olsa da şimdilik büyük resimde önemli bir değişim gerçekleşmiş değil. Bu kapsamda faizlerde aşağı yönlü hareket alanını limitli bulmaya devam ediyoruz.

Ons altın yeni haftaya 1700 doların altında başlıyor. Geride bıraktığımız haftada Fed’in korona virüs ile mücadele kapsamında, ekonomiyi desteklemek için 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak kararlar almasının ardından ons altının belirgin şekilde değer kazanmaya başladığını gördük. Cuma günü piyasaların kapalı olması nedeniyle önemli bir değişim gerçekleşmezken ons altın yeni haftaya da 1700 doların altında başlıyor. Teknik açıdan yukarı yönlü hareket etme eğiliminde önemli bir engel göze çarpmıyor. Bu noktada 1700 doları aşmak ana hedef olarak kalmaya devam ediyor. Ancak tatilin Avrupa’da devam etmesi ve paritenin durgun bir performans sergileme ihtimali ons altına da bugün durgunluk olarak yansıyabilir.