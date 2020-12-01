Ekonomik "altın analizi"

Ardı ardında gelen Kovid19’a karşı geliştirilen aşı çalışmalarına yönelik haber akışları küresel ekonomide toparlanma olabileceğine yönelik iyimser havayı artırdı. Son olarak hafta başında Moderna; aşının ciddi Kovid19 hastalığına karşı verimliliğinin yüzde100 olduğunu, ABD’de aşı başvurusu için görüşmenin 17 Aralık’ta yapılacağını ve bununla birlikte ABD ile birlikte Avrupa İlaç Ajansı’na da koşullu onay başvurusu yapılacağını belirtti. Ek olarak Moderna yaptığı açıklama ABD’de Kovid19 aşısının acil kulanım onayı başvurusunun yapılacağı duyuruldu. Bu haber akışlarına ek olarak ABD kanadında seçilmiş Başkan Biden’ın Başkanlığa Geçiş Süreci’nin başlaması ve Biden’ın Fed Eski Başkanı Yellen’ı Hazine ve Maliye Bakanı olarak açıklaması bir diğer iyimser haber akışı olarak karşımıza çıkıyor. Son 3 haftadır üst üste değer kayıpları yaşayan altın fiyatları yeni haftanın ilk günlerinde de zayıf performans sergiliyor. Kasım ayında yaklaşık olarak %6’ya yakın değer kaybı yaşayan altın son 4 yılın en kötü aylık performansını gerçekleştirdi. Gün içerisinde 18:00’da ABD’den gelecek olan ISM PMI verisi volatiliteyi artırabilir. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü toparlanmalarda sırasıyla 1800.90 – 1819.39 – 1847.91 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 1765.51 – 1742.86 – 1716.51 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.