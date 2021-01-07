Ekonomideki belirsizlikler azalıyor





Georgia’daki Senato seçiminin ardından belirsizlik yaratan önemli bir konu başlığının daha geride kalmış olması piyasaların daha öngörülebilir ve iyimser bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. İki sandalyeyi de kazanmış olmalarının desteği ile Kongre’nin kontrolü Demokratlara geçmiş durumda. Bu durum 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Biden’ın daha rahat ve hızlı bir şekilde karar almasına olanak sağlayacak olması bakımından önemli. Diğer taraftan önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulması halinde daha güçlü mali destek adımları görme ihtimalimiz de var. Kongre’deki dengeli görünümün yerini mavi dalgaya bıraktığını düşünürsek ortaya çıkan tablo hisse senetleri açısından karışık sonuçlara işaret etmekle birlikte dolar açısından ise zorlu bir dönemin başlangıcı olabilir.

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Borsa İstanbul iyimserliğini sürdürüyor. Yurtdışı piyasalar net bir yön tayin etmekte zorlanıyor olsa da yıla iyimser bir başlangıç yapan BIST-100 endeksinin bu eğilimini devam ettirdiğini görüyoruz. Özellikle 1500 puanın üzerinde yapılmaya devam edilecek kapanışların endeksin daha fazla momentum kazanmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan TL’nin süregelen kırılganlığının Borsa İstanbul’un diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına kıyasla iskontolu olmasının arkasındaki önemli faktörlerden biri olduğunu düşünürsek TL’nin istikrar kazanmasının bu yıl hisse senetlerini de destekleyecek faktörlerden biri olarak görüyoruz.





EUR/USD güç kazanıyor. Hafta başından bu yana Senato’nun nasıl şekilleneceğine odaklanarak önemli bir değişim göstermeyen EUR/USD’de Georgia seçimleri ile birlikte hareketliliğin arttığını görüyoruz. Bu noktada sonuçlara ilk etapta pozitif tepki veren parite teknik açıdan önemli bir nokta olarak gördüğümüz 1,23 seviyesinin üzerini test etmeye başladı. Bu bölgede kalınması durumunda 1,25 seviyesine doğru bir hareket alanı oluşacağını söylemek mümkün. Diğer taraftan Fed tutanaklarından ise beklendiği gibi yeni bir mesaj çıkmazken parite üzerinde ise anlamlı bir etki oluşmuş değil.

USD/TL iyimser seyrediyor. Teknik açıdan bakıldığında USD/TL’nin kısa vadeli görünümünün iyileşme sinyalleri verdiğini söylemek mümkün. Bu noktada bir süredir 7,30-7,50 bandında devam eden seyrin özellikle 200 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü test edilmesi ile daha düşük seviyelere kapı açması muhtemel görünüyor. Kaldı ki, gerek dolar endeksi üzerindeki baskı gerekse paritede zaman zaman gerçekleşen yukarı yönlü denemeler de USD/TL’nin söz konusu bandın alt sınırına doğru hareket etme potansiyelini korumasını sağlıyor. 7,30’un aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağı ise yön arayışında belirleyici olacaktır.





Ons altın sert şekilde geri çekildi. Georgia seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tablo dolar üzerindeki baskının devam etmesine neden olsa da değerli metaller sürpriz sayılabilecek şekilde güçlü satış baskısına maruz kaldı. Bu noktada dün 1960 dolar sınırına kadar yaklaşan altının ons fiyatının 1920 dolar seviyesinin altını test etmeye başladığını görüyoruz. Ancak altının önemli direnç seviyelerine yaklaştığını da unutmamak gerekiyor. Öyle ki 1975 dolar seviyesi son bir aylık trendin direnç noktası olmasının yanında aylık bazda 3 standart sapmaya da denk geliyordu. Ayrıca Aralık ayında oluşan TOBO formasyonunun hedef noktası da burasıydı. Dolayısıyla 1960 dolara yaklaşan altının daha fazla güç kazanması için oldukça güçlü sebepler gerekiyordu.

