Ekonomide yön arayışı sürüyor

Korona virüsün mutasyona uğradığına yönelik haberlerin yarattığı baskının azalması dün piyasaların tepki alımları eşliğinde kayıplarını azaltmasını sağlasa da genele yayılan güçlü bir iyimserlik oluşmuş değil. Kaldı ki, ABD Başkanı Trump’ın Kongre’nin onay verdiği 900 milyar dolar büyüklüğündeki destek paketini yetersiz bulması soru işareti yaratırken risk iştahını ise törpülemiş durumda. Yarından itibaren Noel tatilinin etkisini gösterecek olması nedeniyle yurtdışında hareketliliğin giderek azalmasını bekliyoruz. İçeride ise TCMB’nin yarınki toplantısına ilişkin beklentiler fiyatların yön bulmasını sağlayan ana konu başlığı olarak çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda küresel koşulların yarattığı baskı sınırlı kalırsa gerek TL’de gerekse Borsa İstanbul’da değer kazanma eğiliminin korunduğunu görebiliriz.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul direnç bölgesini test ediyor. Son birkaç işlem gününde ağırlıklı olarak bant hareketi sergileyen BIST-100 endeksi bir süredir dikkat çektiğimiz 1385-1410 puan bandında işlem görmeye devam ediyor. Dün bir kez daha 1410 puan sınırı test edilse de endeks güçlü performansına rağmen bu seviyeyi aşmayı başaramadı. Kısa vadede bu bandın hangi yöne doğru kırılacağının endeksin yönünü belirleyecek ana unsur olacağını düşünmeye devam ediyoruz. Bu noktada PPK toplantısına ilişkin beklentilerle 1410 puanın üzerinde kapanışlar yapılmasının daha güçlü bir trend oluşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.





EUR/USD sakin seyrediyor. Piyasaların denge bulmaya başlaması sakin seyrine geri dönen EUR/USD 1,22 civarında yatay bir seyir izliyor. Özellikle 1,2180 seviyesinin üzerinde olunması teknik açıdan pozitif bir görünüme işaret etse de hafta başında da dikkat çektiğimiz gibi Noel haftasında bulunmamız nedeniyle anlamlı bir hareketlilik görmeyi beklemiyoruz. Kaldı ki yarından itibaren Noel tatilinin etkisini gösterecek olması nedeniyle işlemlerin de oldukça dar bir bant aralığına sıkışacağını tahmin ediyoruz.

USD/TL 7,65’in altını test etmeye devam ediyor. Haftaya başlarken daralan risk iştahına paralel olarak gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde oluşan baskı TL’de de değer kaybı yaratmıştı. Her ne kadar söz konusu baskı tam olarak ortadan kalkmamış olsa da TL’nin özellikle Perşembe günkü PPK toplantısından faiz artırımı çıkacağına dair beklentilerle kayıplarını telafi etmekte çok fazla zorlanmadığını görüyoruz. Teknik açıdan baktığımızda ise kurda 7,65 seviyesinin altında kalındıkça ana hedefin 7,50 seviyesi olacağını düşünüyoruz.





Ons altın destek bulmakta zorlanıyor. Korona virüsün mutasyona uğraması ve bunun da ek kısıtlamaları tetiklemesi nedeniyle haftaya yukarı yönlü bir eğilimle başlayan altının ons fiyatı sonraki işlemlerde ise kazanımlarını korumayı başaramadı. Özellikle aşıların mutasyona uğramış virüslere karşı da etkili olduğuna yönelik açıklamaların endişeleri hafifletmesinin ve bunun da güvenli liman ihtiyacını azaltmasının fiyatlara negatif yansıdığını söyleyebiliriz. Teknik açıdan bakıldığında ise 1910 doların son derece güçlü bir direnç olarak öne çıktığını görüyoruz. Giderek uzaklaştığımız bu seviyenin altında kalındıkça altında trende dönüşen bir değer kazanımı görmemiz kolay olmayacaktır. 1850 doların aşağı yönlü kırılması ise daha sert değer kayıplarını beraberinde getirebilir.

