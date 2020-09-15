Ekonomide teknolojik etkiler

“PİYASANIN ROTASI”

Teknoloji Toparlaması…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 29,179,130 – tedaviye pozitif cevap veren 19,779,199 – ölü sayısı 926,923 kişiye ulaşmıştır.

Piyasalarda aşının başarılı olabileceğine ilişkin beklenti tekrar güçlü olurken, ABD teknoloji hisse senetlerinde toparlanma endeksleri pozitif yönde desteklemektedir.

Haftanın genelinde Fed – BoE – BoJ faiz kararlarını takip edeceğiz.

Fed; Fed Faiz kararını 16 Eylül Çarşamba saat 21.00’de açıklayacaktır. Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell 21.30’de basın toplantısına başlayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak Fed’in pas geçmesini bekliyoruz. Fed Başkanı Powell açıklamalarında faizlerin uzun süre düşük seviyede tutulacağını ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olunduğunu vurgularken, Draghi’yi anımsatan güvercin mesajları öne çıkmıştır. Faiz tarafında sürpriz ihtimali bulunmazken, teşviklerin ne kadar devam edeceği ve $7 trilyon seviyesinde bulunan bilançonun genişlemeye devam edip etmeyeceğine ilişkin yönlendirmeler öne çıkacaktır. ECB benzeri Dolar’ın göreceli zayıf olup olmamasına ilişkin Powell’ın vereceği mesajlar ön planda olacaktır.

Fed Faiz kararını 16 Eylül Çarşamba saat 21.00’de açıklayacaktır. Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell 21.30’de basın toplantısına başlayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak Fed’in pas geçmesini bekliyoruz. Fed Başkanı Powell açıklamalarında faizlerin uzun süre düşük seviyede tutulacağını ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olunduğunu vurgularken, Draghi’yi anımsatan güvercin mesajları öne çıkmıştır. Faiz tarafında sürpriz ihtimali bulunmazken, teşviklerin ne kadar devam edeceği ve $7 trilyon seviyesinde bulunan bilançonun genişlemeye devam edip etmeyeceğine ilişkin yönlendirmeler öne çıkacaktır. ECB benzeri Dolar’ın göreceli zayıf olup olmamasına ilişkin Powell’ın vereceği mesajlar ön planda olacaktır. BoE; BoE faiz kararını 17 Eylül Perşembe saat 14.00’de açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak faiz oranında ve varlık alım programı tutarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.

BoJ; BoJ faiz kararını 17 Eylül Perşembe günü açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak faiz oranında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.

ABD Başkanlık seçimlerinde anketler Biden’in (%50,0) lehine olmaya devam ederken Trump %42,9 seviyesinde bulunmaktadır.

Anketlerde Biden önde olsa bile Başkan adayları arasında olacak TV tartışmaları gerçekleşmeden bu anketlerin sağlıklı olduğunu söylemek anlamlı olmayacaktır.

Tv tartışmaları;

29 Eylül 2020 – Ohio

15 Ekim 2020 – Florida

22 Ekim 2020 – Tennessee

ABD seçimlerinde kritik rol oynayan bazı eyaletlerde anket son durumları;

Florida: Biden %48,2 – Trump %47,0

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3300 seviyesi üzerinde 3376 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3350 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,6690seviyesinde bulunurken, %0,50 üzerinde kalıcılık etkin olmaktadır. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $2000 altında $1963 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,4883 seviyesi ile 7.45 seviyesi üzerinde fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 515.766 seviyesi ile 500 seviyesi üzerinde hareketine devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) gerileme bulunmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (8 – 15 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %0,04 değer kaybı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (8 – 15 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %1,61 değer kazancı – Gümüş %2,49 değer kazancı göstermektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü vaka sayısı 292,878 kişiye çıkarken, ölü sayısı 7,119 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile vaka sayısında artış devam ederken, toplam test sayısı 8,632,123 kişiye ulaşmıştır. Günlük vaka sayısı (1716) 1700 kişi üzerinde sürmektedir.

Bakan Koca: Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım.