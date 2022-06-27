Ekonomide stagflasyon nedir? Stagflasyon olunca ne oluyor?

STAGFLASYON NEDİR?

Stagflasyon, maliyet enflasyonu odaklı yüksek enflasyon sorununu, 'salt' para politikasını sıkılaştırarak, ekonomideki talebi, hane halkı tüketim ve özel sektör yatırım harcamalarını baskılayarak kontrol altına alma gayretlerinin, eş zamanlı olarak ağır ekonomik durgunluk (resesyon) ve işsizlik sorununu da büyütmesi anlamına gelir.

STAGFLASYON OLUNCA NE OLUR?

Stagflasyon durumunda ise ülkenin ekonomisi, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonominin tepkilerini verebilmektedir. Fiyat artışının mevcut olduğu yerde alım gücünde de artış gözlemleniyorsa stagflasyon meydana gelmektedir. Stagflasyon gerçekleştiğinde uluslararası çapta ciddi problemler ortaya çıkmaktadır. Fakat ülke içinde de bireysel ve toplumsal olarak da bu sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ülke genelinde meydana gelen işsizlik, enflasyon rakamlarının sürekli yukarı doğru devam etmesi, ekonomik büyümenin gerçekleşmemesi, ülke ekonomisinde meydana gelen ciddi durgunluk ve ihracat düşerken ithalat oranının artması gibi durumlar meydana geldiğinde ülkede stagflasyon olduğundan bahsedilebilir. Stagflasyon durumunda ülkeler ekonomik çözümler bulmaya çalışılar. Ekonomik açıdan doğru politikalar uygulanarak enflasyon durdurulmaya çalışılmakta ve işsizlikte meydana gelen artışın önüne geçebilmek için mücadele gösterilmektedir.

STAGFLASYON NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi olarak bilinen stagflasyon, 1970'li yıllarda OPEC üyesi ülkelerin petrol fiyatlarını yaklaşık 3 katına çıkarması sonucu gelişmiş ekonomilerde görüldü. Dönemin en popüler iktisat teorisi olan ve yüksek enflasyon ortamında durgunluğun gerçekleşemeyeceğini savunan Keynesyen politikalarını çürüten bu kavram, iktisat literatürüne de ekonomiler için büyük bir tehdit unsuru olarak girdi.