Ekonomide salgın kaynaklı gelişmeler ön planda kalmaya devam ediyor

Piyasa Gündemi

Son dönemde aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu sonuçların elde edildiğine ilişkin haber akışları ön plana çıkmasına karşın küresel çapta artan vaka sayıları salgın kaynaklı endişeleri gündemde tutuyor. Vaka artışlarına bağlı olarak tedbirlerin sıkılaştırılması aşağı yönlü risk ve baskı oluşturmaya devam ediyor. Yurt içinde ise dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında koronavirüse karşı yeni tedbirler açıklandı.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 13:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek

• 16:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Son dönemde aşı haberlerinden destek bulan küresel hisse piyasalarında salgın kaynaklı endişeler ve vaka sayılarındaki yükseliş dün zayıf bir seyre neden oldu. Son dönemdeki yükselişlerin ardından etkili olan kâr satışları ve tedbirlerin sıkılaştırılacağına ilişkin endişelerle BIST-100 Endeksi günü %2,57’lik düşüşle 1.259,72 puandan tamamladı. ABD borsaları günü sınırlı kayıplarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,73 – 7,74 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 7,71’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Dün güne satıcılı başlayan endekste gün boyu satışlar etkili oldu. Küresel ölçüde salgının artış hızı ve içeride alınması beklenen tedbir kararları ile TCMB’nin piyasa beklentilerinin altında bir faiz artışı yapabileceğine dair yorumlar satışlarda etkili olurken, endeksin günün dip seviyesinde kapatması olumsuz bir tablo oluşturdu. Hatırlanacak olursa dünkü yorumumuzda alt periyotlarda teknik göstergelerde oluşan negatif uyumsuzlukların dikkat çekmeye başladığını belirtmiştik. Dün ise günlük grafiklerde de bozulmalar başladı. Endeks dün takip ettiğimiz ilk kritik destek olan 1.260 civarında kapanırken, bugün buranın altında 1.245 referans noktamız olacak. Yukarıda ise 1.280’nin geçilmesi alımları yeniden güçlendirebilir.