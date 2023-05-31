Ekonomide neler oluyor, dolar, euro ve altın fiyatları neden uçuyor?
Seçimlerin ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Dün gece 20,81'i gören dolar/TL, bugün 10.55 itibarıyla 20,70 seviyelerinden; euro ise 22,23 TL'den işlem görmeye başladı. Dolar/TL'de tarihi zirveye ulaşılması altın fiyatlarında da rekoru getirirken, gram altın aynı dakikalarda 1302 TL'den işlem görüyor.
Ekonomi 31.05.2023, 11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 2. turundan zaferle ayrılmasının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ediyor.
DOLAR VE EURO REKORUNU SÜRDÜRÜYOR
Bugün dolar/TL saat 03:43'te 20,81'i görürken saat 10:55 itibarıyla 20,70'ten işlem görüyor. Euro da rekorunu sürdürüyor. Saat 05:24'te TL karşısında 22,27'yi gören euro/TL saat 10.55 itibarıyla 22,23'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN GECE SAATLERİNDE REKOR KIRDI
Dolar/TL'de yeni tarihi zirveye ulaşılması yurtiçinde altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi. Saat 02.19 itibarıyla 1322 lirayı gören gram altın, şu saatlerde 1302 TL'den işlem görüyor.