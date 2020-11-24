EKONOMİDE KÜRESEL İYİMSERLİK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “Küresel iyimserlik etkisini sürdürüyor” dedi.
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Artan korona virüs vakaları ekonomik aktivite açısından risk yaratmaya devam etse de aşı çalışmalarından pozitif haberlerin gelmesi iyimser havanın önemli ölçüde korunmasını sağlıyor. Son olarak AstraZeneca’nın geliştirdiği korona virüs aşısının %60 ila %90 arasında etkili olduğu ve hiçbir ciddi yan etkisinin bulunmadığı açıklandı. Tedavi için etkili olan birden fazla aşının bulunmasının virüsün kontrol altına alınması ve küresel risk iştahının destek bulması adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Aşı haberlerinin yanında Trump yönetiminin Biden'ın başkanlığı için geçiş sürecini başlatması ve eski Fed Başkanı Yellen’ın Hazine Bakanı olmasının beklenmesi de yeni güne başlarken iyimserliği destekler nitelikte.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul satış baskısıyla günü zayıf tamamladı. Kasım ayı başından bu yana oldukça güçlü bir performans sergileyen BIST-100 endeksinin değer kazanımı %20 seviyesine kadar yaklaştıktan sonra dün satış baskısı ile karşılaşıldığını gördük. Her ne kadar küresel olarak Kasım ayında endeksler iyimser bir performans sergilemiş olsa da yurtiçinde ekonomi ve para politikasının daha güçlü ve öngörülebilir olacağına dair beklentilerin Borsa İstanbul’a pozitif ayrışma olarak yansıdığını söyleyebiliriz. Son derece güçlü değer kazanımlarının kâr satışlarına kapı aralaması büyük bir sürpriz değil. Ancak Türk hisse senetlerinin hâlâ cazip seviyelerde bulunduğunu düşünürsek daha fazla değer kazanılmaması için güçlü bir gerekçe olduğunu düşünmüyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD’de bant hareketi sürüyor. Paritede belirgin bir değişim göze çarpmazken işlemlerin teknik açıdan oldukça önemli bir direnç olarak gördüğümüz 1,1920 seviyesinin altında kalmaya devam etiğini görüyoruz. Bu seviyenin altında kalındıkça kısa vadede anlamlı bir toparlanma beklenmemesi gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Diğer taraftan Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivitenin belirgin şekilde zayıflaması da dikkat çekiyor. Bu kapsamda bölgede korona virüse karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler halihazırda büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin altında bulunan PMI hizmet endeksinin Kasım ayında 40 seviyesine doğru daha da gevşemesine yol açtı.
USD/TL sert geri çekilmenin ardından yukarı yönlü tepkiler veriyor. TL içinde bulunduğumuz ayda diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışıp dolar karşısında belirgin şekilde değer kazanırken sert değer kazanımlarının ardından yukarı yönlü tepkiler oluştuğunu görüyoruz. Öyle ki, PPK kararlarının hemen ardından 7,50 seviyesine doğru geri çekilen USD/TL’nin dün ise 7,95’in üzerini test etmesi dikkat çekti. Teknik açıdan son derece önemli olduğunu düşündüğümüz 7,80’in üzerinde olmasının risk yarattığını söylemek mümkün. Ancak dün olduğu gibi tepkiler 8,00 seviyesinin altında kaldıkça TL üzerindeki olası baskının limitli olacağını tahmin ediyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın üzerindeki baskı artıyor. Aşı çalışmalarının pozitif yönde ilerlemesi ve tedavi için birden fazla aşının bulunması küresel risk iştahının canlı kalmasını sağlarken güvenli liman ihtiyacının azalması ile altın fiyatlarının giderek daha fazla baskı altında kaldığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında da bu baskı kendini net şekilde gösteriyor. Öyle ki zaman zaman oluşan hareketliliğe karşın 1900 doları aşamayan altın fiyatları aşağıda ise en güçlü destek olan 1850 doların kırılması ile birlikte belirgin şekilde geri çekildi. 1850 doların altında kalındıkça ons altının 1800 doların da altını test etme potansiyeli taşıdığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.