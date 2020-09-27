Ekonomide korona alarmı, e ticarete çok dikkat edin

Kısa adı ÇETKODER olan Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Korona Ekonomik piyasada da farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Maske- mesafe ve izolasyon derken insanlar nakit alış verişlerden uzaklaşıp internet üzerinden alışverişe ağırlık vermeye başlayınca bu konuda da istismarlar arttı. Ehil olanda, olmayanda e ticarete yöneldi. Bir alan adı alıyor kuruyor bir internet sitesi, konu ile ilgi ve alakası yok, dalıyor piyasaya. Kendi geliştirdiği yazılım ile kolayca reklam yapıyor. Yani kötü amaçlı olanlarda bu alana yöneldiler. Tüketici bunlar tarafından aldatılıyor, kandırılıyor, dolandırılıyor, mağdur ediliyor” dedi.

İNTERNETTEN YAPILAN E TİCARET SIKI TAKİP EDİLMELİ, DENETİM ARTMALI

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Düşünün piyasada gıdadan her tür malzemeye, araç ve gerece, ilaç’a tedarikte zorlanılan bir dönemde, internette bu ürünlere kolayca ulaşmanız mümkün mü? Ama ulaşıyorsunuz. Üstelik fiyat da size cazip geliyor. Sahte ürünler e ticaret de cirit atıyor. Ayrıca siz A malını istiyorsunuz size Z malı geliyor. Bu bir sektör oldu. Dolandırıcı, sahtekârlar burayı da mesken tuttu. O nedenle çok zorda kalmadıkça e ticarete yönelmeyin. Alış verişinizi marka ve bildik firmaların dışında yapmayın. Kredi kartı bilgilerinizi vermeyin. Mümkün ise kapıda ödeme yapın ve siparişinizi kontrol ettikten sonra ödemenizi gerçekleştirin” dedi.

E-TİCARET SİTELERİ SIKI DENETLENMELİ

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Korona öncesinde var olan e ticaret piyasası şimdi farklı bir boyut kazanmış durumda. Kötü niyetli, art niyetli kişilerin ayıklanması ve tüketici ile piyasada tedarikçi firmaların mağduriyet yaşamaması için yetkililerin kuracakları özel ekipler ile sık sık bu alış veriş sitelerini faklı yollar ile takip ve denetim altına alması gerekir. Zira kum gibi e ticaret siteleri türedi. Kimin gerçek, kiminse dolandırıcı olduğunun bilinmesi zor. Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için yasal tedbir alınması lazım” dedi.