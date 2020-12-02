Ekonomide iyimserlik ön planda

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdikleri korona virüs aşısı için Avrupa’da izin başvurusunda bulunmasının yanında Çin’den gelen PMI verilerinin ekonomik aktivitede toparlanma sinyalleri vermesi ve ABD’de 908 milyar dolar büyüklüğünde yeni bir mali teşvik paketinin gündeme gelmesi risk iştahının küresel ölçekte güçlü seyretmesini sağlıyor. Bu kapsamda yeni güne başlarken etkisinin azalmasına karşın varlık fiyatları Aralık ayına oldukça güçlü bir başlangıç yapmış durumda. Teşvik paketinin yeterli desteği bulup bulmayacağı belirsiz olsa da özellikle birden fazla aşının yakın zamanda kullanıma hazır olacağının öngörülmesi kısa vadede değer kazanma eğiliminin korunabileceğine işaret ediyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul kayıplarını telafi ediyor. Güçlü geçen Kasım ayının son iki işlem gününde belirgin şekilde geri çekilen BIST-100 endeksi Aralık ayına ise küresel piyasalara paralel olarak güçlü bir başlangıç yaptı. İyimserlikte özellikle Pfizer ve BioNTech’in Avrupa’daki düzenleyici kuruluşlara geliştirdikleri aşı için izin başvurusunda bulunması önemli rol oynadı. Yurtdışındaki ivme kaybı endeksin bugün daha çok değer kazanımlarını koruma çabası sergilemesine neden olabilir. Teknik açıdan baktığımızda ise endeksin 1300 puanı yeniden aşmasının oldukça pozitif bir zemin yarattığını söyleyebiliriz. Bu noktada son iki günde oluşan TOBO formasyonu yukarı yönlü eğilimin sürebileceğine işaret ediyor. Kazanımların korunması durumunda hedef bir kez daha 1350 puan seviyesini aşmak olacaktır. Ancak dünkü sert yükseliş ve yurtdışındaki ivme kaybı nedeniyle gün içinde kâr realizasyonu görebileceğimizi göz önünde bulundurmak gerekiyor.





EUR/USD 1,20’nin üzerinde güç topluyor. Hafta başında 1,20 seviyesine yaklaşan EUR/USD teknik göstergelerin işaret ettiği gibi bu bölgede ilk denemesinde zorlanırken 1,1930 seviyesinin altına kadar geri çekildi. Ancak risk iştahının da artmasına paralel olarak sonraki işlemlerde yukarı yönlü eğilimini sürdüren parite kayıplarını geri almayı başardı. Kısa vadede 1,20 seviyesinin üzerinde kalınıp kalınmayacağı paritenin yönünü belirleyecek temel unsur olarak çalışacaktır. Öyle ki söz konusu seviyenin üzerinde kalınması yukarı yönlü hareket etme eğiliminin ilk etapta 1,2165 seviyesine doğru devam etmesini sağlayabilir.

TL denge arıyor. 7,50 seviyesine doğru geri çekildikten sonra kısa vadeli göstergelerin seyrine paralel olarak yönünü yukarı çeviren USD/TL’nin geçen hafta 8,00 seviyesinin de üzerini test ettiğini gördük. Bu seviyede çok fazla kalıcı olmayan kurun 8,00 seviyesinin altına gerilemiş olması TL lehine hareket alanı yaratmış durumda. Ancak kurun daha fazla geri çekilmesi için 7,80 seviyesinin altında kapanışlar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda 7,60’ın altındaki rakamlar bir kez daha hedef haline dönüşebilir. Öte yandan zaman zaman sert hareketler görebiliyor olsak da yarınki enflasyon rakamının beklentilerden çok fazla sapmaması halinde haftanın devamında TL’nin genel hatlarıyla diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden çok fazla ayrışmasını beklemiyoruz.





Ons altın yeniden 1800 doların üzerinde. Korona virüs aşılarının kısa sürede kullanılmaya başlanacağına yönelik beklentilere karşın artan vaka sayılarının yarattığı endişeler, ABD’de yeni bir teşvik paketinin gündeme gelmiş olması altın fiyatlarının yönünü belirgin şekilde yukarı çevirmesini sağladı. Buna dolar endeksindeki zayıflığın da eklenmesi ile fiyatların 1800 doların üzerini test ettiğini görüyoruz. Teknik açıdan önemli olduğunu düşündüğümüz bu seviyenin aşılmış olması pozitif olmakla birlikte tek başına büyük resmi değiştirmek için yeterli değil. Bu noktada aşılanmaya geçilmesi ile ons altının değer kazanmakta zorlanması şaşırtıcı olmayacaktır. Teknik açıdan pozitif bir tablodan bahsedebilmek için ise ilk etapta 1825 doların sonrasında ise 1850 doların aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

