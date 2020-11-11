Ekonomide “İyimser hava korunuyor”
ÜNLÜ & Co'mment: “İyimser hava korunuyor” değerlendirmesinde bulundu.
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Korona virüs tedavisi ile ilgili pozitif gelişmeler küresel piyasalarda itici bir güç olarak çalışmaya devam ederken içeride ise özellikle para ve ekonomi politikalarının değişeceğine yönelik beklentilerin risk iştahını canlı tuttuğunu görüyoruz. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın dün yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele sürecinin, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarla kararlı bir şekilde destekleneceğine vurgu yapmasının günün öne çıkan detaylarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası başkanlığına atanan Naci Ağbal da basın açıklamasında fiyat istikrarı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağına vurgu yapmıştı. Ekonomi politikalarına yönelik iyimser beklentilerin kısa vadede destekleyici bir zemin yaratmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu noktada özellikle 19 Kasım’daki PPK toplantısında piyasaya verilecek mesajlar daha fazla yön gösterici olacaktır.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul iyimserliğini sürdürüyor. Haftaya sert bir yükseliş ile başlayan BIST-100 endeksi yurtdışı piyasalardaki geri çekilmenin de etkisiyle dün güne zayıf bir başlangıç yaptı. Ancak risk iştahının genel hatlarıyla güçlü olmasının desteğini sonraki işlemlerde hisseden endeks yönünü yukarı çevirirken günü de 1243 puanın üzerinde tamamlamayı başardı. Teknik açıdan bakıldığında yukarı yönlü hareket alanının korunduğunu söylemek mümkün. Ancak bu noktada 1237 puana dikkat çekmek istiyoruz. Öyle ki, bu seviyenin üzerinde kalıcı olunamaz ise kısa vadeli indikatörlerde oluşabilecek ivme kaybının Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yukarıda ise 1260 ara direnç olmak üzere 1285 puan hedef konumunda bulunuyor.
Kaynak: Matriks
EUR/USD daha fazla güç kazanmakta zorlanıyor. Aşı çalışmalarından gelen pozitif haberlerin yanında ABD’de seçimin geride kalması ile siyasi belirsizliklerin hafiflemesi ve mali teşvik paketine ilişkin beklentiler kürese piyasalarda genel havanın iyimser tonda olmasını sağlıyor. Bu kapsamda hafta içinde EUR/USD’nin 1,1920 seviyesine kadar tepki verdiğini gördük. Ancak gerek 1,1870 gibi sıklıkla vurgu yaptığımız önemli bir direncin üzerinin test ediliyor oluşu gerekse EUR pozisyonların halihazırda aşırı sayılabilecek derecede long olması bu bölgede kalıcı olunmasına izin vermedi. Kaldı ki Euro Bölgesi’nde ekonominin zayıf olmasının yanında ECB’den daha fazla destekleyici adım beklenmesi de uzun süredir dikkat çektiğimiz gibi 1,20’nin üzerinde bir rakam görmemizi zorlaştırıyor.
TL denge bulmaya çalışıyor. Son iki gündür ekonomi yönetimindeki değişikliklerin etkisi işe oldukça hareketli bir seyir izleyen USD/TL yaklaşık olarak 35-40 kuruş gibi geniş bir bant içerisinde hareket ediyor. Dolayısıyla volatilite yüksek seyrederken henüz net bir denge oluşumundan söz etmek kolay değil. Bu noktada işlem bandının yavaş yavaş daralması kurda daha net bir tablo oluşmasına katkı sağlayacaktır. Teknik açıda bakıldığında ise kurda TL lehine hareketin kalıcı olması için ilk etapta 8,20 seviyesinin altında kalınmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Kurun seyrinde temel belirleyicinin ise 19 Kasım’daki toplantıda TCMB’nin vereceği kararlar olacağını düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın baskıdan sıyrılmaya çalışıyor. Korona virüse karşı aşı geliştirme çabalarının iyimser bir tablo ortaya koyması güvenli liman ihtiyacını belirgin şekilde azaltırken altın üzerindeki baskının sürdüğünü görüyoruz. Teknik açıdan baktığımızda ise aşağıda 1850 doların önemli bir destek olarak kalmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça yukarı yönlü denemelerin sürebileceğini söylemek mümkün. Ancak kısa vadeli görünümde anlamlı bir iyileşmeden söz edebilmek için 1900-1910 dolar bandının yukarı yönlü geçilmesini bir ön şart olarak görüyoruz.