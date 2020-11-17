Ekonomide "iyimser hava" etkisini sürdürüyor
ÜNLÜ & Co'mment: “İyimser hava etkisini sürdürüyor.” dedi.
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Tamamen Perşembe günkü PPK toplantısında alınacak kararlara odaklanan yurtiçi piyasalar faiz artırımı yapılacağına ve para politikasının önümüzdeki dönemde daha öngörülebilir olacağına dair tahminlerin varlığını koruması ile iyimser bekleyişini sürdürüyor. Toplantı gününe kadar mevcut görünümde anlamlı bir farklılık görmeyi beklemiyoruz. Sonrasında ise TCMB’nin piyasa beklentisini ne ölçüde karşılayacağının ve vereceği mesajların kısa vadede yol gösterici olacağını tahmin ediyoruz. Diğer taraftan yurtdışında da pozitif hava varlığını sürdürüyor. Bu noktada gerek ABD’de siyasi belirsizliklerin önemli ölçüde azalması gerekse artan korona virüs vakalarına karşın aşı haberlerinin verdiği moral fiyat hareketlerinin ağırlıklı olarak pozitif olmasını sağlıyor. Pfizer’ın ardından son olarak Moderna’nın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşının %94,5 oranında etkili olduğunu açıklaması da küresel risk iştahını destekler nitelikte.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul’da 1300 puanın üzerinde zorlanıyor. Para ve ekonomi politikalarına ilişkin pozitif beklentilerin hisse senetleri açısından itici bir güç olarak çalışmayı sürdürmesi BIST-100 endeksinin yeni haftada da 1300 puanın üzerini test etmeye devam etmesini sağlıyor. Ancak endeks henüz 1300 puanın üzerinde kapanış yapabilmiş değil. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması durumunda teknik görünümün biraz daha iyileşebileceğini söylemek mümkün. Sık sık dikkat çektiğimiz gibi endeksin kısa vadeli yönünü çok büyük ölçüde TCMB’nin Perşembe günü alacağı kararlar belirleyecektir.
Kaynak: Matriks
EUR/USD sakin seyrediyor. Küresel risk iştahının aşı haberleri ile güçlü seyretmesine karşın paritenin görünümünde anlamlı bir farklılık göze çarpmıyor. Bunda özellikle 10 yıllık vadede ABD ve Almanya tahvil faizleri arasındaki farkın göreceli olarak yüksek seyrini korumasının önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Kaldı ki, hareketliliğin düşük seyretmesi ile teknik açıdan da şartlar değişmiş değil. Bu noktada 1,1920 seviyesi paritenin önündeki ilk direnç noktası olarak kalmaya devam ediyor. Bu nokta aşılmadığı müddetçe yükselişlerin tepki alımının ötesine geçmesini beklemiyoruz.
TL’de volatilite yüksek seyrediyor. Son dönemde faiz artırımına ilişkin beklentilerin güç kazanmasının etkisiyle diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden belirgin şekilde pozitif ayrışan TL dün ise tam tersi bir tablo çizerek gün içinde dolar karşısında %1’in üzerinde değer kayıpları ile karşılaştı. Teknik açıdan bakıldığında 7,75’in üzerindeki rakamların risk yaratabileceğini söylemek mümkün. Ancak faiz artırımı beklentilerinin canlı kalması bu seviyenin üzerinde kalıcı rakamlar oluşmasına izin vermiyor. Bu noktada haftanın geri kalanında da TL’nin dirençli kalmaya devam edeceğini düşünürken iki gün sonraki PPK toplantısının ardından kurun daha net bir tablo ortaya koymasını bekliyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın aşı haberleri ile baskı altında kalıyor. Moderna ileri aşama klinik deneyden elde edilen ara verilere göre deneysel aşısının COVID-19'u önlemede %94,5 oranında etkili olduğunu açıkladı. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Pfizer yaptığı açıklamada geliştirdiği aşının %90'dan fazla etkili olduğunu belirtmişti. Aşı çalışmalarının daha da somut bir hale gelmesi durumunda bunun ons altın üzerindeki baskıyı artırmasını bekleriz. Teknik açıdan ise görünüm şimdilik çok fazla değişmiş değil. Bu noktada yukarıda 1900-1910, aşağıda ise 1850 dolar seviyelerini izlemeyi sürdürüyoruz.