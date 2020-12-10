EKONOMİDE HAFTANIN EN KRİTİK GÜNÜ

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer ve BioNTech’in ortaklaşa geliştirdiği korona virüs aşısının acil kullanımı için yapılan başvuruyu bugün değerlendirecek. 24 saat içinde karar vermesi beklenen FDA'dan acil kullanım onayı alınırsa aşının ABD'de dağıtımına hemen başlanacağı gibi ilk aşılamaların da bir-iki gün içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor. İngiltere’nin ardından beklentilere paralel olarak ABD’den de onay alınması durumunda bunun küresel risk iştahını destekleyen bir zemin yaratabileceğini tahmin ediyoruz.

Bugün başlayacak olan ve iki gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi’nin resmi gündeminde ise korona virüs salgını, iklim değişikliği, güvenlik, dış ilişkiler ve ekonomi gibi konular yer alıyor. Ancak resmi gündeme karşın zirvede daha çok Türkiye ile ilişkiler, AB bütçesi ve Brexit müzakerelerinin konuşulması bekleniyor. Polonya ve Macaristan’ın 1,8 trilyon EUR’luk bütçe konusunda AB ile uzlaşma sağlaması zirvenin sorunsuz geçeceğine işaret ediyor. Taslak metinde ise zirve öncesinde liderlerin Türkiye'ye hedefli yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşma sağladığı belirtiliyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul 1350 puanın üzerine yükseldi. Güne durgun bir tonda başlanıyor olsa da aşı başvurularından gelmesi muhtemel pozitif haberler hisse senetlerinin küresel çapta iyimser bir performans sergilemesini sağlayabilir. Böyle bir senaryoda BIST’in de iyimser havaya ayak uydurmaya çalışmasını bekleriz. Kaldı ki AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye aleyhine ciddi bir karar alınmayacağına ilişkin beklentiler de Borsa İstanbul’un güçlü bir performans sergilemesini sağlıyor. Teknik olarak ise endeksin 1350 puanın üzerinde tutunması durumunda sonraki hedefin 1370 ara direnç olmak üzere 1385 puan olmasını bekleriz. Aşağıda ise 1335 puan ilk destek noktasını oluşturuyor.





EUR/USD ECB toplantısını bekliyor. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamları yıllık bazda -%0,3 değerini alarak fiyatlar üzerindeki baskının devam ettiğini göstermişti. Her ne kadar aşıların kullanımına yakın zamanda başlanacağı öngörülse de ekonomik aktivitenin hızlı bir şekilde toparlanması beklenmiyor. Bu nedenle fiyatlar üzerindeki baskının bir süre daha devam etmesi son derece olası. Buradan yola çıkarak Lagarde’ın verdiği sinyallere de paralel olarak ECB’nin likidite koşullarını daha da yukarı taşıma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

TL’nin odak noktasında Liderler Zirvesi var. AB Liderler Zirvesi öncesinde Reuters tarafından açıklanan taslak metinde liderlerin Türkiye'ye hedefli yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Ancak hedefli yaptırımların küçük ölçekli olması AB’nin Türkiye ile ilişkileri daha fazla germek istemediğinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan bakıldığında bugünkü zirvenin TL açısından ciddi bir risk yaratmaktan kısmen uzaklaştığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla zirveden baskı yaratan bir sonuç çıkmazsa USD/TL’nin 7,80 ve altına doğru denemeler yapması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak 24 Aralık’taki PPK toplantısı öncesinde kurun net bir yön tayin etmesinin kolay olmayacağını düşünüyoruz.



Ons altın güç kazanmakta zorlanıyor. ABD’de mali teşvik paketinden henüz istenen sonucun alınamaması doların dirençli kalmasını sağlarken değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor. Bu kapsamda ons altının bir kez daha 1850 doların altına gerilediğini görüyoruz. Bugün ise Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) aşı ile ilgili vereceği karar değerli metallerin görünümü açısından oldukça önemli. Her ne kadar önceki gün açıklanan bilgilendirme metni içerdiği pozitif ifadelerle aşıya onay verileceğine işaret etse de kararın açıklanmasının ardından bunun risk iştahına destek veren bir unsur olarak çalışmaya devam etmesi olası görünüyor. Dolayısıyla güvenli liman ihtiyacının azalma potansiyelinin ons altın üzerinde çok sert olmasa da baskı yaratabileceğini unutmamak gerekiyor.

