Ekonomide gündem yoğun! İşte Dolar, Euro ve altında FED sonrası ve TÜİK enflasyon öncesi son durum

Türkiye'de piyasalar Ramazan Bayramı tatilinden hızlı çıkıyor. Piyasalarda dün ABD Merkez Bankası FED'in faiz arttırımı kararı sonrasında bugün TÜİK tarafından açıklanacak Nisan 2022 enflasyon verilerini bekliyor.

ABD Merkez Bankası FED politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1 aralığına yükseltti.

Fed Mart ayında enflasyondaki yükselişi frenlemek için 2018’den bu yana ilk kez faiz artırmıştı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı.

Dolar endeksi Fed sonrası 103,61 seviyesi görürken, şu sıralarda yüzde 0,77 oranında düşüşle 102,67 seviyesine geriledi. Brent petrol 110 dolarda işlem görüyor. EuroDolar paritesi ise, karar öncesi 1,0545 seviyesinde bulunurken, karar sonrası 1,0626 seviyesine kadar yükseldi.

Gözler TÜİK'te

Türkiye İstatistik Kurumu bugün endişeyle beklenen Nisan 2022 enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ekonomistler enflasyonda son 20 yılın rekorunu bekliyor. TÜİK verilerine göre mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61.14, aylık bazda ise yüzde 5.46 arttı. Yıl sonu enflasyon tahminlerinde güncellemeye giden Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 23.2'den yüzde 42.8'e, 2023 tahminini de yüzde 12.9'a yükseltti.

İşte Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'de yeni tip koronavirüs salgını ve ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde hazırlanılan yüksek faiz ortamıyla çalkalanan piyasalarda son durum...

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar: Dolar 14,73 TL'den,

Euro: Euro 15,69 TL'den,

Sterlin: Sterlin ise 18,56 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın: Ons altın 1.901 dolar'dan

Gram altın: Gram altın 900/901 TL,

Çeyrek altın: Çeyrek altın 1.448/1.449 TL,

Cumhuriyet altını: Cumhuriyet altını 5.962/5.963 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş: Gümüş ise 10,97 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 693, Ethereum 2 bin 940 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,9 dolardan işlem görüyor. Dün 108,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 20.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,76 artışla günün en yüksek seviyesi olan 109,97 dolar oldu.