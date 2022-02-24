Ekonomide gergin bekleyiş!

GERGİN BEKLEYİŞ

ABD, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'ya 800 asker, 32 adet Apache savaş helikopteri ile 8 adet F-35 uçağı göndereceğini açıkladı. İngiltere’de Ukrayna’ya ağır silahlarında yer alacağı askeri destek paketi sağlayacak. Doğu Avrupa’ya askeri sevkiyatın artması, piyasalarda gergin bir bekleyişi artıracak. Geçen hafta sonunda diplomatik çözüm için kararlaştırılan görüşmeler, Rusya’nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması ile birlikte iptal edildi. Bu gelişme aynı zamanda Minsk anlaşmasının bozulmasına, barış görüşmelerinde temel alınacak zeminin ortadan kalkmasına neden olmuştur. Karşılıklı açıklanan ekonomik yaptırımlar; global ekonomide yaşanan arz ve tedarikte yaşanan sıkıntıların, enflasyonist baskıların ekonomiler üzerinde etkisinin sürmesine neden olacaktır.

Dolar/TL ve döviz sepetine dikkat. Yıl başından bu yana devam eden yatay trend Türk lirası aleyhine dönmeye başlıyor. Euro ve doların eşit ağırlıkla oluştuğu döviz sepeti, Türk Lirası karşısında 6 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Jeopolitik riskler bir yandan güvenli liman olarak dolar endeksini olumlu yönde etkilerken; ekonomik yaptırımların global büyümeyi olumsuz yönde etkileyeceğine yönelik endişeler, gelişmiş merkez bankaların sıkılaştırma politikalarının sorgulanmasına neden olmaktadır. Türk lirasında zayıflama, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak turizm gelirlerine yönelik endişelerle artabilir. 14 direncinin kısa vadede test edilmesini bekliyoruz.

Yurt dışı riskler yükselişe set çekiyor. Ereğli ve İskenderun Demir Çelik’in açıkladığı kar payının endekse olumlu yönde katkısı, ulaştırma ve bankacılık sektörüne gelen satışlar nedeniyle sınırlı kaldı. Müttefiklerin Rusya ile diplomatik temasları kesmiş olması, karşılıklı yaptırım misillemeleri bölgeden gelecek olumlu haber olasılığını azaltmakta, endeksin yükselişine set çekmektedir. Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlaması bugün satıcılı bir gün geçirebiliriz. 1965 altında kapanışlarda baskı ilerleyen günlerde devam edebilir.

Şubat vadeli BIST30 kontratı. 8 Şubat’tan bu güne 2205-2310 bandı içerisinde yatay bir trend izlendi. Yatay trend boyunca yardımcı göstergeler alım bölgesinde yer alırken, ortalamalar ile yükselen trend 2205 seviyesine yükselerek bu yatay trendin tabanını güçlendirdi. 2205-2310 bandı içerisinde taban oluşumunun sürmesi, gelecek vadede yükselen trend direnci olan 2555’e doğru bir yükseliş getirebilir. Destek seviyelerimiz 2225 ve 2205, direnç seviyelerimiz 2300 ve 2410’dur.

Şubat vadeli Dolar/TL. Vade sonu yaklaştıkça spot ile vadeli arasında fiyat farkı kapanmaktadır. Spotta 14 direnci önemli bir direnç noktası olarak satış üretebilme olasılığına karşılık, vadeli kontratında 13.94 direnci etkili olabilir. Şubat vade kontratının 13.75-13.94 arasında kapanmasını bekliyoruz.