banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ekonomide gergin bekleyiş!
Ekonomide gergin bekleyiş!
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, üstüne zam geldi!
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, üstüne zam geldi!
Donetsk ve Lugansk, Putin'den yardım istedi mi?
Donetsk ve Lugansk, Putin'den yardım istedi mi?
Brent petrol 8 sene sonra ilk kez 100 doları gördü
Brent petrol 8 sene sonra ilk kez 100 doları gördü

Ekonomide gergin bekleyiş!

Ukrayna’nın iki ayrılıkçı bölgesi olan Donetsk ve Lugansk’ın, Rusya tarafından bağımsızlığının tanıma kararı sonrasında müttefik devletler misilleme olarak çeşitli mali yaptırımlar açıklamıştı. Dün Rusya’nın bu olası yaptırımlar karşısında çok öncesinden hazırlıklı olduğunu, Rusya açısından etkisinin sınırlı olacağını yazmıştık. Rusya kendilerine yapılan bu yaptırımlar karşısında ABD’nin hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir cevap vereceklerini açıkladı.

Ekonomi 24.02.2022, 09:53
Ekonomide gergin bekleyiş!

GERGİN BEKLEYİŞ

 ABD, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'ya 800 asker, 32 adet Apache savaş helikopteri ile 8 adet F-35 uçağı göndereceğini açıkladı. İngiltere’de Ukrayna’ya ağır silahlarında yer alacağı askeri destek paketi sağlayacak. Doğu Avrupa’ya askeri sevkiyatın artması, piyasalarda gergin bir bekleyişi artıracak. Geçen hafta sonunda diplomatik çözüm için kararlaştırılan görüşmeler, Rusya’nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması ile birlikte iptal edildi. Bu gelişme aynı zamanda Minsk anlaşmasının bozulmasına, barış görüşmelerinde temel alınacak zeminin ortadan kalkmasına neden olmuştur. Karşılıklı açıklanan ekonomik yaptırımlar; global ekonomide yaşanan arz ve tedarikte yaşanan sıkıntıların, enflasyonist baskıların ekonomiler üzerinde etkisinin sürmesine neden olacaktır.

Dolar/TL ve döviz sepetine dikkat. Yıl başından bu yana devam eden yatay trend Türk lirası aleyhine dönmeye başlıyor. Euro ve doların eşit ağırlıkla oluştuğu döviz sepeti, Türk Lirası karşısında 6 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Jeopolitik riskler bir yandan güvenli liman olarak dolar endeksini olumlu yönde etkilerken; ekonomik yaptırımların global büyümeyi olumsuz yönde etkileyeceğine yönelik endişeler, gelişmiş merkez bankaların sıkılaştırma politikalarının sorgulanmasına neden olmaktadır. Türk lirasında zayıflama, jeopolitik  gelişmelere bağlı olarak turizm gelirlerine yönelik endişelerle artabilir. 14 direncinin kısa vadede test edilmesini bekliyoruz.

Yurt dışı riskler yükselişe set çekiyor. Ereğli ve İskenderun Demir Çelik’in açıkladığı kar payının endekse olumlu yönde katkısı, ulaştırma ve bankacılık sektörüne gelen satışlar nedeniyle sınırlı kaldı. Müttefiklerin Rusya ile diplomatik temasları kesmiş olması, karşılıklı yaptırım misillemeleri bölgeden gelecek olumlu haber olasılığını azaltmakta, endeksin yükselişine set çekmektedir. Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlaması bugün satıcılı bir gün geçirebiliriz. 1965 altında kapanışlarda baskı ilerleyen günlerde devam edebilir.

Şubat vadeli BIST30 kontratı.  8 Şubat’tan bu güne 2205-2310 bandı içerisinde yatay bir trend izlendi. Yatay trend boyunca yardımcı göstergeler alım bölgesinde yer alırken, ortalamalar ile yükselen trend 2205 seviyesine yükselerek bu yatay trendin tabanını güçlendirdi. 2205-2310 bandı içerisinde taban oluşumunun sürmesi, gelecek vadede yükselen trend direnci olan 2555’e doğru bir yükseliş getirebilir. Destek seviyelerimiz 2225 ve 2205, direnç seviyelerimiz 2300 ve 2410’dur.

Şubat vadeli Dolar/TL. Vade sonu yaklaştıkça spot ile vadeli arasında fiyat farkı kapanmaktadır. Spotta 14 direnci önemli bir direnç noktası olarak satış üretebilme olasılığına karşılık, vadeli kontratında 13.94 direnci etkili olabilir. Şubat vade kontratının 13.75-13.94 arasında kapanmasını bekliyoruz.

#ekonomi #Dolar #Euro
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15