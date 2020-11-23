EKONOMİDE DENGELENME HAFTASI



DENGELENME HAFTASI

ABD’de tatil rehaveti başlıyor: Şükran Günü nedeniyle Perşembe günü kapalı olacak ABD piyasaları Cuma günü ise yarım gün işlem görecek. Bu da tatil rehavetinin etkisiyle hareketliliğin özellikle haftanın ikinci yarısında küresel ölçekte biraz daha düşük seyretmesine yol açabilir.

Veri yoğunluğu yüksek: ABD’den gelecek veriler öncülüğünde makroekonomik veri açısından ise yoğun sayılabilecek bir haftaya giriyoruz. Bu noktada dayanıklı mal siparişleri, GSYH, PCE endeksi ve yeni konut satışları gibi veriler takip edilecek. Ancak gerek Fed’den uzun bir süre yeni bir adımın beklenmemesi gerekse ABD piyasalarındaki tatilden dolayı önem dereceleri yüksek olsa da verilerin etkisi göreceli olarak limitli kalabilir.

Bugün ise hem ABD hem de Euro Bölgesi’nden gelecek olan öncü PMI rakamlarını takip edeceğiz. Ancak ABD verilerinden çok Euro Bölgesi verilerinin daha fazla yatırımcı ilgisi çekmesini bekliyoruz. Özellikle bölgede son dönemde atılan kısıtlama adımlarının yansımalarını bugünkü verilerde daha net bir şekilde göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bu noktada hizmet sektörü verilerinin büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinden daha da uzaklaşması şaşırtıcı olmayacaktır.

Cuma günü Finansla İstikrar Raporu açıklanacak: Geçtiğimiz hafta politika faizini piyasa beklentisine paralel olarak %15 seviyesine yükselten TCMB Cuma günü yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu’nu yayımlayacak. Raporda, finansal duruma ilişkin bilgiler paylaşılırken para politikasına ilişkin bir sinyale ise yer verilmiyor. Dolayısıyla raporun herhangi bir piyasa etkisi yaratmasını beklememek gerekir.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul zirvede tutunuyor. Kasım ayında oldukça güçlü bir performans sergileyen BIST-100 endeksinin ayın başından bu yana elde ettiği değer kazanımı %20’ye yakın seyrediyor. Arka arkaya üç haftayı değer kazanımı ile tamamlayan endeksin kısmen ivme kaybetmeye başladığını ise söyleyebiliriz. Öyle ki %7 ve %8’lik değer kazanımlarının ardından geride bıraktığımız haftadaki yükselişin %3’ün altında kalması dikkat çekti. Ancak sert değer kazanımlarının getirdiği düzeltme riski dışarıda bırakıldığında endeksin yukarı yönlü hareket alanının korunduğunu düşünüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında ise 1327 seviyesini ilk direnç olarak görürken bu seviyenin aşılmasının 1350 puan seviyesine doğru eğilime kapı aralayacağını düşünüyoruz.



EUR/USD yeni haftada da bant hareketi sergileyebilir. Yaklaşık iki haftadır ağırlıklı olarak 1,1750-1,1900 bandına sıkışarak hareket eden EUR/USD’nin görünümünde yeni haftaya girerken de anlamlı bir farklılık göze çarpmıyor. Teknik açıdan bakıldığında özellikle 1,1920 seviyesi aşılmadığı müddetçe paritenin görünümünde anlamlı bir farklılık görmeyi beklemiyoruz. Bu hafta makroekonomik verilerin çizeceği tablonun yanında özellikle korona virüs vaka sayılarının nasıl bir seyir izleyeceğinin de EUR/USD’nin performansına etki edeceğini düşünüyoruz. Vaka sayılarındaki olası artışların yeni kısıtlamaları beraberinde getirmesi durumunda bunun parite açısından negatif bir zemin yaratabileceğini unutmamak gerekiyor.

USD/TL son dönem dip seviyelerinden uzaklaştı. Kritik teknik seviyeleri aşağı yönlü geçerek 7,60’ın da altını test eden USD/TL bu bölgede destek bulmakta ise zorlanıyor. 7,65 civarında dengeli sayılabilecek bir seyir izleyen kura bu hafta yurtiçinde yön verecek önemli bir gündem maddesinin bulunmadığını düşünürsek haftanın genelinde TL’nin performansının diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden çok fazla ayrışmayacağına inanıyoruz. Ayrıca haftanın ikinci yarısında ABD’deki tatilin ister istemez TL’de volatiliteyi biraz daha düşürebileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.



Altın 1870 doların üzerinde destek arıyor. Ons altın geçtiğimiz hafta 1900 dolar sınırına doğru tepki vermesine karşın bu bölgede tutunamazken özellikle aşı tarafındaki pozitif gelişmeler ve artan korona virüs vaka sayılarının yarattığı zıt haber akışı net bir yöne doğru hareket edilmesini zorlaştırıyor. Teknik açıdan 1850 doların üzerindeki rakamların altın açısından rahatlatıcı bir zemin yarattığını düşünmeye devam ediyoruz. Ancak bu durumun anlamlı bir momentum yaratmakta yetersiz kalışı ve kısa vadeli göstergelerdeki bozulma aşağı yönlü denemelere kapı aralıyor. Hafta içinde ABD’den gelecek verilerin çizeceği tablo önemli olmakla birlikte altının kısa vadeli performansında özelikle aşı konusundaki gelişmelerinin belirleyici olacağını tahmin ediyoruz.

