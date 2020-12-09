Ekonomide bekleyiş sürüyor

Hafta başından bu yana olduğu gibi bugün de varlık fiyatlarının yön bulmasını sağlayacak önemde bir gündem maddesi bulunmuyor. Bu noktada küresel piyasaların mali teşvik paketi, korona virüse ilişkin gelişmeler ve aşı haberleri ile yön bulmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. İçeride ise değer kazanma eğilimi ön planda olsa da net bir yön tayin edilebilmesi için AB liderler zirvesinden çıkacak kararların ve ABD Kongresi’ndeki CAATSA tasarısının sonuçlarını bekleyeceğiz. Yaptırım riskinin hafiflemesi durumunda TL varlıklara yönelik risk iştahının da artmasını bekleriz.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul yurtdışına rağmen dirençli. Korona virüs vaka sayılarındaki yükselişin yarattığı endişeler yurtdışı piyasaların ağırlıklı olarak zayıf bir gün geçirmesine neden olurken Borsa İstanbul ise uzun bir süre aşmakta zorlandığı 1335 seviyesini aşarak yurtdışından pozitif ayrışmayı başardı. Kazanımlarını koruması durumunda endeksin sonraki hedefi bir kez daha 1350 puan seviyesini aşmaya çalışmak olacaktır. Ancak bunun kalıcı bir sonuç yaratması için küresel risk iştahının destekleyici nitelikte olması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan ABD Kongresi’ndeki CAATSA tasarısının ve AB liderler zirvesinin TL varlıkların performansını limitleyebileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.







EUR/USD 1,21’den uzaklaşmıyor. Hafta başından bu yana önemli bir değişim göstermeyen EUR/USD 1,21 merkezli bir bant içerisinde işlem görüyor. Özellikle ABD’de mali teşvik paketi konusunda beklentilerin canlı oluşu parite açısından daha yüksek seviyelere kapı açar nitelikte. Ancak zaman zaman risk iştahının korona virüs vakaları nedeniyle daralmasının zaman zaman da faiz farkının hâlâ dolar lehine bir tablo ortaya koyuyor olmasının yükselişleri limitlediğini söyleyebiliriz. Teknik açıdan ise yukarıda 1,2180 seviyesini izlemeye devam ediyoruz.

TL’de bant hareketi devam ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dün genel olarak sakin bir performans sergilerken TL’nin değerinde de anlamlı bir değişim gerçekleşmedi. Bu noktada USD/TL ayın başından bu yana görmeye alıştığımız gibi ağırlıklı olarak 7,80-7,90 bandında işlem görmeye devam ediyor. TL lehine hareket etme eğiliminin güç kazanması için 7,80’in altında kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Ancak gerek ABD Kongre’sindeki CAATSA tasarısının gerekse yarınki AB liderler zirvesinde alınacak kararlara ilişkin belirsizliklerin TL varlıkların performansını limitleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Ons altın kazanımlarını korumaya çalışıyor. Her ne kadar Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) 10 Aralık’ta aşı ile ilgili vereceği karar değerli metaller açısından önemli bir risk yaratsa da korona virüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi ve bunun yeni kısıtlamaları beraberinde getirmesi ons altının önemli oranda momentum kazanmasını sağladı. Teknik açıdan baktığımızda ise 1866 doları önemli bir nokta olarak görmeye devam ediyoruz. Öyle ki, bu seviyenin üzerindeki rakamlar daha iyimser bir eğilim yaratabileceği gibi aşılamaması ise 1850 dolara yaklaşılmasına neden olabilir.

