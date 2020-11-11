Ekonomide aşı iyimserliği

“PİYASANIN ROTASI”

Aşı İyimserliği…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 51,377,200 – tedaviye pozitif cevap veren 33,504,625 – ölü sayısı 1,270,171 kişiye ulaşmıştır. Global çapta vaka sayısı 51 milyonu aşarken, virüsün yayılması devam etmektedir.

Pfizer ve BioNTech’in çalışmalarına devam ettiği aşıya ilişkin iyimserlik öne çıkarken, aşının ABD fiyatının $19.5 olacağı ve Dünya çapında bölgesel fiyatlama uygulanacağı açıklandı.

Piyasalar aşı iyimserliğini satın almaya devam ederken, ABD endekslerinden teknoloji hisseleri mevcut iyimserlikten negatif ayrışmaktadır.

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3500 seviyesi üzerinde 3543 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3500 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,9753 seviyesinde bulunurken, %1 seviyesine doğru momentumunu sürdürmektedir. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $1900 seviyesi altında $1880 seviyesinde bulunmaktadır. EURUSD paritesi 1,1826 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 8,1981 seviyesi ile 8,00 seviyesi üzerinde fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 451.526 seviyesi ile 500 seviyesi altında hareketine devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) gerileme bulunmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (4 – 11 Kasım) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %3 değer kazancı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (4 – 11 Kasım) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %1,23 değer kaybı – Gümüş %1,88 değer kazancı göstermektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü hasta sayısı 399,360 kişiye çıkarken, ölü sayısı 11,059 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile hasta sayısında artış devam ederken, toplam test sayısı 15,419,420 kişiye ulaşmıştır. Günlük hasta sayısı (2529) 2000 kişi üzerinde sürmektedir.

Ankara ve İstanbul’da 65 yaş üstü kişilerin saat 10.00 – 16.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın