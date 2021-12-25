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Ekonomi yönetiminin talebi yanıt buldu, ünlü firma indirime gitti

Ekonomi yönetiminin geçtiğimiz günlerde şirketlere yaptığı indirim çağrısı yanıt buldu. Ev aletleri üretiminde önde gelen firmalardan Royal Ev Aletleri, ürünlerinde yüzde 3 ile 5 arasında indirime gitti.

Ekonomi 25.12.2021, 09:42
Ekonomi yönetiminin talebi yanıt buldu, ünlü firma indirime gitti

Ekonomi yönetiminin geçtiğimiz günlerde şirketlere yaptığı indirim çağrısı yanıt buldu. Ev aletleri üretiminde önde gelen firmalardan Royal Ev Aletleri, ürünlerinde yüzde 3 ile 5 arasında indirime gitti.

Ekonomi yönetimi, şirketlere temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 2 ila 5 arasında indirim yapmaları çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı yankı uyandırırken ev aletleri üretiminde öncü markalardan olan ’Royal Ev Aletleri Üretim Dış Tic. Ltd. Şti. yaptığı açıklama ile indirime gittiğini duyurdu.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Türkeş Öngel’in açıklaması şöyle:

"Pandemi süreci ve sonrası dünyada ve ülkemizde oluşan kaotik durumdan çıkmanın bir dünya meselesi bir insanlık meselesi olduğunu düşünmekle birlikte ülkemiz özelinde ise fiziki saflarda mesafe, gönül saflarında ise sıkı bir duruş sergilemeliyiz.

Royal Ev Aletleri olarak önemli misyonlarımızdan biri de sosyal sorumluluk projeleri üretmek veya üretilen sosyal sorumluluk projelerine de paydaş olmaktır.

Günümüzde pandemi merkezli dünya ve ülkemizde gelişen fiyat değişimlerinin halkımıza yansımasını asgari düzeye indirmenin bir yolu da arzın kar beklentisini revize etmesinden geçtiğine inanmaktayız.

Bu çağrının amacı üreticilerden yüzde 3 ila 5 arasında tüketici namına indirim yapılmasını önermekte idi. Biz de yönetim kurulumuzla bir toplantı yaparak bu çağrıya yanıt vermek istedik. Çıkan karar ise üretmiş olduğumuz elektrikli ev aletlerinin satışlarında ürüne göre değişkenlik arz eden yüzde 3 ile yüzde 5 arasında bir indirim yönünde olmuştur. Umuyoruz bu çağrıya üretim arzında bulunan firmalar aktif destek olur. Kendi ölçülerimizde tüketici lehine alacağımız bu indirim kararları tüketicilerimizi de rahatlatacaktır. Bu vesile ile birlik ve beraberliğimize de bir katkı sunmuş olacağız.

Royal Ev Aletleri firması olarak çalıştığımız firmalarımızın gereksinimlerini, önceliğimiz olarak belirleyip yeni projeler geliştiriyoruz. Yeniliklere ve gelişmelere her zaman açık bir firma olmak için gayret gösteriyoruz. Tüm ürünlerimizin tamamının üretimini kendi bünyemizde yaparak elektrikli küçük ev aletlerinde, Çin’e olan bağımlılığı azaltarak, yerli üretimi destekliyor ve pazarın millileşmesini sağlamayı kendimize misyon ediniyoruz. Bu doğrultuda Ortadoğu, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük elektrikli ev aletleri üreticisi olan firmamız Türkiye pazarına da yüzde 25 civarında destek sağlamaktadır.

Firmamızın önem verdiği diğer bir konu ise istihdamdır. Bünyemizdeki hem beyaz hem mavi yaka çalışanlarımızın, yüzde 50 oranından fazlasını son derece başarılı kadın çalışanlarımız oluşturmaktadır. Fabrikalarımızda 600 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ayrıca genç nüfusun yetiştirilip, başarılı birer iş insanı olarak sektöre kazandırılması da önem verdiğimiz başka bir konudur. Bu husus neticesinde 2022 hedeflerimiz içerisinde bin-bin 500 kişiye istihdam sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

2021 yılı, ticari hacminin büyümesine ek firmamız farklı projelere de imza atmıştır. İçerisinde bulunduğumuz pandemi koşullarının, insanların alışkanlıklarını değiştirmesi ile gerek evden çalışma trendinin fazlalaşması gerekse evde yeme-içme kültürünün artması elektrikli küçük ev aletlerine olan gereksinimi fazlalaştırmıştır.

İhracat kanalından kısaca bahsetmek gerekirse; Çin’in 2020 ve 2021 yılında yaşadığı pandemi krizi, enerji krizi ve navlun krizi nedeni ile tüm dünya ülkeleri sadece Çin’e bağımlılığın aslında tüm sektörler için ne kadar riskli bir durum olduğunu fark ettiler ve yeni pazar ülkeler aramaya başladılar. Bu noktada ülkemiz, hem coğrafi konumu hem de uygun fiyatlarla kaliteli ürün sağlayabilmesi yönüyle ön plana çıkmıştır. Bizde ihracatta 2021 yılı içerisinde ciddi bir ilerleme sağladık ve gelecek yılda yeni atılımlarla hedeflerimizi artırarak devam edeceğiz. Fakat şunu da söylemek gerekir ki, 2021 yılı tüm üretim firmaları için gerek global hammadde krizi gerekse pandemi dolayısı ile çok kolay geçmedi. Firmamız bu sureci tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte, başarılı bir şekilde atlatarak bu pazarda en başarılı marka ve firma olduğunu göstermiştir.

Gelecek hedeflerimiz içerisinde firmamızın üretim ağını genişleterek Ortadoğu, Avrupa ve Türkiye pazarının büyük bir çoğunluğuna hitap etmek. Sağlayacağımız istihdam ile iş gücünün artmasını ve piyasanın güçlenmesini hedeflemekteyiz."

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