Ekonomi yönetiminde yeni yapılanma piyasaları nasıl etkileyecek?

Değerli Ekovitrin takipçileri, sizlerin de takip ettiği gibi çok yoğun bir dönem geçirdik. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Tam hafta sonu bunu hazımsayıp haftaya piyasalar hazırlanırken, Pazar akşamı Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası ile piyasalar ve ülke gündemi çok yüksek tansiyonlu saatler geçirdi. Bakalım bundan sonra neler yaşanacak? Piyasalar bu yeni süreci nasıl algılayıp fiyatlayacaklar?

Murat Uysal

İlk önce Merkez Bankası başkanı değişikliği konusunda görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Açıkçası Murat Uysal’ın aktif bir Merkez Bankası başkanlığı konusunda çok da fazla bir şey söyleyemeyeceğimi ifade etmeliyim. Anayasal olarak özerkliği olan bir makamda ne derece bağımsız hareket edebildi ya da etmek istedi, o işin ayrı boyutu. Piyasaları yönlendirme açısından en önemli lokomotif olan Merkez Bankası aktörü dünya piyasalarında ne derece aktif bir rol çizdiyse, açıkçası Murat Uysal döneminde Türkiye’de son derece pasif bir Merkez Bankası aktörü ve yönetimi izledik. Bütün faizlerle ilgili kararlarda geç kalındı, piyasaların fiyatlamalarını yanlış okudular. Covid-19 döneminde bütün dünya piyasaları parasal genişlemeye giderken biz de aynı süreci yaşadık. Fakat enflasyonist bir baskıya ve paranızın değer kaybedeceğine karşı açıkçası gereken hazırlıkların yapılmadığı açık bir şekilde görülmüş oldu. Merkez Bankaları daha önce de örneklerle açıkladığım gibi çoban köpeğidir ya da lokomotiftir. Yani sürüye yön veren ya da vagonları hareket ettirme gücüne sahiptir. Faizler düşerken piyasaya TL likiditesi enjekte edilirken bunun dövize kayacağını öngörememek gerçekten büyük bir düşünce fakirliğidir. Bunu görmüş, o yüzden milyarlarca dolar MB döviz rezervleri boşaltıldı diyebilirsiniz. Ben de sizi bu konuda bilgilendireyim.

Bakın sevgili Ekovitrin takipçileri, piyasalardan büyük olunamayacağını defalarca size anlatmıştım. Piyasalardan büyük olamazsınız ama Merkez Bankası olarak bu piyasanın en güçlü aktörüsünüz. Yani gücünüzü doğru kullandığınızda piyasayı siz yönlendirirsiniz. Bir daha çoban köpeği örneğini vererek izah edeyim.

Çoban köpeği ne yapar? Çoban köpeği önce sürü ile koşar, sonra koşarak sürünün en önüne geçer, ondan sonra sürüye yön verir. Bu örnekten hareketle Merkez Bankası piyasanın faizlerin düşmesiyle TL likiditesinin bollaşması ile bu paranın dövize kaymayacağını öngörememek bilgisizlik mi dersiniz, bile bile ateşe benzinle gitmek mi dersiniz, açıkçası benim anlam veremediğim bir öngörüsüzlüktür. Eğer bastığınız veya piyasalara verdiğiniz likidite ne derseniz, diyebilirsiniz bu paranın dövize gideceği belli. O zaman siz Merkez bankası olarak yapacağınız eğer birinci önceliğimiz enflasyon diyorsanız, elinizdeki güce bakarsınız ona göre hareket alanınızı ve hedefinizi belirlersiniz, o noktada piyasaya müdahale edersiniz. Hatta bu paranın dövize kaçacaksa siz piyasanın almasına izin vermeden piyasanın önüne geçip, siz alın likiditeyi, siz çekin piyasadan. Aynı çoban köpeği gibi piyasanın önüne geçersiniz. Böyle olsa ne olacaktı? Kur yukarı hızlıca gider gitmesine, izin verirsiniz, sizin için doğru nokta 7.20 mi 7.50 mi o noktaya kadar müdahale değil, siz döviz likiditesini çekersiniz piyasadan, yani siz döviz alırsınız.

Dolayısıyla piyasa yüksek rakamlara geldiğinde sizin elinize bakar. Nasıl bakar derseniz. Ya 7.20-7.50’den dolar al ya da bana TL ver diye seçeneği piyasanın önüne koyarsınız. Piyasa bu yüksek fiyattan döviz alırım diyorsa faizi yükseltirsiniz, dövizin getiri oranını kısıtlarsınız. Yani 7.50’den dolar alacak adam şunu düşünür. Ben döviz alırsam yüzde 15’i koyalım üstüne, 8.50’den satabilir miyim acaba diye düşünmeye başlar. Boş ver faizde dururum diye düşünür. Yani hadi oyuncu aldı biraz daha yükseltirseniz ya da sinyalini verirseniz piyasayı kıstırırsınız. Özellikle geçmiş Türkiye tarihine bakarsanız her zaman faizin uzun vadeli dövizden daha fazla getiri getirdiği bir gerçeği de varken dövizi bu şekilde kontrol altına alırsınız. Peki biz ne yaptık? Yani Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi ne yaptı? Tam tersi ucuz döviz sattı ve rezervleri bitirdi. Sonuç ne oldu? Döviz 8’in üstünde şimdi dövizi kaptırmışsınız, piyasaya buradan boz diyorsunuz. Piyasa onu da aslında kabul ediyor, faizleri yükseltiyorsunuz, geçen ay piyasa diyor ki, tamam MB faiz kılıcını çekti, ona göre piyasa fiyatlaması yapıyor. Herkes fiyatlara yansıtıyor. Serbest piyasada faiz yükseliyor. Fakat siz MB olarak koridoru genişletiyorsunuz ama gösterge faizini artırmıyorsunuz. Ne oldu, piyasa size inanmadı, "Buyur o zaman ben dövizimi satmıyorum hatta alıyorum, varsa sat" dedi. Var mı MB’nın yeterli rezervi? Yok tabii, onu 6 liralardan heba etti. İşte durum aynen budur. Yani piyasa artık elini okuyor senin önünde. Belki biraz basit bir anlatımla sizlere durumu anlatmak istedim. Şimdi gelelim bundan sonraki yeni atamalar ve neler yapılabilir konusuna.

Naci Ağbal

Öncelikle Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanlığına atanmasına olumlu bakanlardanım. Piyasalar da bu değişime olumlu baktı ilk etapta. Olumlu bakışımın nedeni Naci Ağbal, işini yapan ve Cumhurbaşkanının güvenini kazanmış ehil biri. Bankacılık tecrübesi yeterli olmayabilir ama piyasaların en azından nabzını alıp doğru okuma yapabilir. Bu okumayı da Cumhurbaşkanına doğru şekilde aksettirip ikna edilebilir biri. Bu açıdan baktığımızda olumlu bir adım. Özellikle eski MB başkanı piyasaları aydınlatırken, sunum yaparken ki yetersizliklerinin Naci bey döneminde olmayacağı çok net.

BERAT ALBAYRAK’IN İSTİFASININ PİYASALARA YANSIMASI

Diğer esas Türkiye gündemine bomba gibi düşen Ekonomi Bakanımız Berat Albayrak’ın istifası konusu. İstifa şekli yanlıştı doğruydu o siyasetçilerin konusu. Ben piyasalar açısından okumamı aktarayım. Birincisi zaten ilk günden gelmesi yanlıştı. Açıkçası başkanlık seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı güzel bir ekonomi kurulu oluşturur, yeni bir Türkiye hikayesi ile ülke için aydınlık bir dönem başlar ümidini taşıyanlardandım. Ama daha ilk dakikada bakanlar kurulu açıklandığında damadının ekonominin başına getirildiği an hem piyasalarda hem ülke gündeminde kıyamet koptu. Çünkü hem siyaseten okları üstüne çekti hem de piyasaların akışını bilebilecek yetkinliği anlamında soru işaretleri vardı. Bu iki etkenin zaten ülkemiz için zor bir dönemin başlangıcı olduğunu ilk sinyallerde de ortaya çıktı. Hedefimiz enflasyonla mücadele ve güçlü ekonomi sunumlarından itibaren piyasaya inandırıcı bir program önüne koyamadı. Piyasalar doğru bilgi ve data akışını ister.

Bu konuda TÜİK dahil bir çok veri de inandırıcılığını kaybetti. Dolayısıyla piyasadan koptu. Basit bir örnek daha vereyim. Londra ve ABD fonları ile görüşme yapacağı günden bir gün önce swap piyasasında likidite penceresini kapattı. Ertesi gün bu banka ve fonlarda swaplar için fonlama talebinde bulunuyorsunuz. Söyler misiniz içeri girip rahatlıkla çıkabileceğiniz bir piyasa yoksa o piyasaya girerken korkmaz mısınız? Fon yöneticileri de olaya öyle bakıyor. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz fakat insanları yermek için değil kötü niyetli olacağını düşünmüyorum ama tecrübesizlik ve bilgisizlik bu piyasalarda çok büyük bedeller ödetir. Maalesef ülkemiz bu bedeli ödedi ve ödüyor.

Lütfi Elvan

Şimdi yerine atanan Lütfi Elvan konusunda bu işi ne kadar yönetebilir, açıkçası hep birlikte göreceğiz. Tek söyleyebileceğim, piyasaların işleyişini bilen biri eski bakanımız Mehmet Şimşek zamanında müşavirdi. Ekovitrin ailesi olarak her iki isme de zor görevlerinde başarılar dileriz.

Bundan sonrası için yapılması gerekenler öncelikle piyasa Berat Bey'in istifasına olumlu tepki verdi. Buradan hareketle en az 300 baz puan faiz artırımı ve gelecek dönemle ilgili yeterli olmazsa daha da faizin yükseltileceği sinyali verilmesi lazım. Bunu yapmalılar ki bu seviyeden dolar alan "10 liradan acaba satabilir miyim?" diye korku algısını hissetmeli. Daha gerçekçi rakamların açıklanacağı ve yapısal reformları yapma konusunda irade gösterebileceğini piyasalara hissettirmeliler. Bunlar yapılırsa bu sıkıntılı dönemi hep birlikte geride bırakırız.

Dünya piyasalarına bakarsak açıkçası borsalar boğa piyasası ve olumlu bir havada gözükse de aslında işler o kadar da çok iç açıcı değil. Sizlere biraz bilgilendirme yaparak dünya piyasalarının neden çok iyimser gözükse de çok sorunlar olduğunu anlatmaya çalışacağım.

Sevgili Ekovitrin takipçileri, 2007 yılına kadar FED’in yani ABD Merkez Mankası’nın karşılıksız bastığı dolar 950 milyar dolar. Hiç unutmuyorum, 2005 yılında ons altın 400 dolardı, ABD M5 para arzı raporunu yayınlamayacağım demişti. O gün tesadüf Kapalıçarşı’da altın işi yapan değerli bir abimin yanındaydım, geçmiş olsun altın bin dolar olur demiştim. Bana da kızmıştı dostum abartma diye. Neden bu analizi yapmıştım? Çünkü ABD artık ne kadar para basacağımın raporunu yayınlamayacağım diyordu. 2008 krizi patladığında FED bu krizi bertaraf etmek için 4.5 trilyon dolar bastı. AB de 4 trilyon dolara yakın para bastı. Peki Covid’ten dolayı ABD’nin bastığı dolar ne kadar biliyor musunuz? Tam 12 trilyon dolar.

Bunları neden anlatıyorum? Çünkü çok ciddi bir balon var dünyada. Paranın bol olduğu bir dönemde biz neden bu kadar faiz veriyoruz diyebilirsiniz. O da çok derin bir konu, eski yazılarımda kısmen değinmiştim. Neyse, bu balon piyasalarda fiyatlamalarda çok büyük boyutlu dalgalandırma yaşatacaktır. Paranın karşılığındaki emtialar ilginç fiyatlamalar yapacaktır. En önemlisi de enflasyonist bir baskıyı, ABD ve Avrupa’da göreceğimiz de çok muhtemeldir. Açıkçası dünya ekonomisinin zorlu bir dönem geçireceği çok net bir tablo. Ayrıca teknoloji çok hızla gelişiyor. Birçok sektörün yok olacağı yeni bir dünya düzeninin virajındayız. Covid’in 2. dalgası başladı.

Bu nedenle 2. dalga ile birlikte biraz daha dünyaya para pompalanacak gibi duruyor. Covid’ten sonra dünyayı biraz daha zor günler bizi bekliyor gibi görünüyor. Bu açıdan bakarsak altın ve gümüş portföylerinizi de mutlaka bulundurun. Kripto paralarda bitcoin yatırım yapılabilir bir enstrüman gibi düşünülebilir, fakat alt coinlerden uzak durmanızı öneririm. Getirisi çok yüksek olabilir alt coinlerin ama bana çok gerçekçi elle tutulur enstrümanlar gibi gelmiyor. Fiyatlama marjları çok büyük dolayısıyla para kaybetme ya da kazanma olasılıkları çok yüksek. Para piyasaları kumar değildir. Akıl ve bir sistematik bir işleyişi vardır. O nedenle o sistematiği çözerseniz paranızı korur ve kazanırsınız.

Gelelim piyasa fiyatlamalarındaki kritik noktalara, 2 sene önce başkanlık seçiminden sonra olumsuz tabloda doları 8 liranın üstünde bir fiyatlama görebilirsiniz diye tarihe not düşmüştüm. Bunu tesadüf değil teknik analizle ölçtüğüm nokta olduğundan söylemiştim. Bu noktalar 5.50 önemli bir noktaydı sonrası 7.50 idi bu nokta. Daha sonraki hedefi 8.30 civarındaydı o kanalın. Bu hedefler bir bir gerçekleşti. Olumlu bir tablo oturursa ilk etapta dolar 7.75- 7.80 aralığına çekilir.

Burada olumlu tablo devam ederse 7.20 7.50 aralığına oturur gibi görünüyor. Çok iyimser bir tablo gelişirse 6.80 stop lossdur. Yani çok altını beklemeyin. Yukarısı 8.30 gördüğüm kanalın sonraki adımı 9.75 gibi bir kanal var 8.30 un üstünde, ben oraları göreceğine inanmıyorum. O yüzden buradan döviz alıp orayı hedefleyenler geç kalmışlar diye bakanlardanım. Bu fiyatlardan faizde duranlar her zaman döviz getirisinden daha fazla kazanacaklardır. Bu dönemde borsayı daha şanslı görüyorum. Çünkü 20 yıldır ilk defa borsaya yeni yatırımcı geldi.

Bizim şirketlerimiz dolar bazında çok ucuz seviyelerde. İyi şirketlerin yani kar getiren borcu kontrollü, şirketlerin daha çok gidecek yolu var. Dikkat ederseniz döviz çıksa da, dünya borsaları sert satışlar yese de bizim borsamız sapasağlam duruyor. Bence en az 1 sene borsa için olumlu bakıyorum. Çünkü dolar karşısında da parasal farkı yakalayabileceğiniz tek enstrüman gibi gözüküyor. Sermaye piyasalarını ne derece korursanız ve güçlendirirseniz ekonomiye verebileceğiniz en önemli katkı bu olur. Dünyanın dev ekonomilerinin tarihi geçmişlerine bakarsanız hep sermaye piyasaları sayesinde büyüdüğünü görürsünüz. Bizim de tek kurtuluşumuz bu piyasa. İnşallah yeni ekonomi yönetimi de bu piyasaya gereken önemi verir. Çünkü gerçekten çok güçlü, çok iyi şirketlerimiz var. Bu şirketleri mutlaka yatırımcılarla buluşturmalıyız. Daha çok halka arz olmalı. Bankalardan şirketlerimizi kurtarmalıyız. Satırlarıma burada son veriyorum.

Tekrar görüşmek dileğiyle…