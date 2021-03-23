Ekonomi Reformları Eylem Planı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanındaki reformlarla ilgili takvimin tamamlandığını duyurdu. Ekonomide Reform takvimini açıklayan Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun" notunu düştü.

Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda öne çıkan 10 ana başlık şöyle:

Kamu Maliyesi

Fiyat İstikrarı

Finansal Sektör

Cari Açık

İstihdam

Kurumsal Yönetişim

Yatırımların Teşvik Edilmesi

İç Ticaretin Kolaylaştırılması

Rekabet

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

REFORMDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak.

30 Haziran itibarıyla kamuda taşıt alımı ve kiralamasına katı sınırlamalar getirilecek.

Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak.

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak.

Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak, katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecek.

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