Ekonomi piyasalarında iyimser hava güç kaybediyor

Hafta başında korona virüsünün yayılma hızının yavaşladığına ilişkin ilk işaretlerin alınan önlemlerin sonuç vermeye başladığına yönelik algı yaratması değer kazanımlarını güçlü şekilde desteklemişti. Ancak dünya çapında toplam vaka sayısı 1,5 milyona yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 82 bini aşmış durumda. Ayrıca ABD ve İngiltere’de son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyelere ulaştı. Tüm bunlar hafta başındaki güçlü değer kazanımlarının ardından iyimserliğin azalmasına neden oluyor. Açılış itibariyle TL varlıkların da küresel risk iştahındaki daralmanın etkilerini yansıtmasını bekliyoruz.
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Borsa İstanbul gün içi zirveden döndü. 90.000 seviyesini kırmayı başardıktan sonra momentum kazanan BIST-100 endeksi dün 95.000 sınırına kadar yaklaştı. Bu bölgede satışla karşılaşan endeks günü ise 93.000’in altında tamamladı. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi 95.000’e yaklaşıldıkça satışla karşılaşılmasını teknik açıdan son derece olağan bir durum olarak görüyoruz. Bu noktada 92.000’in üzerinde kalındıkça kısa vadeli göstergelerdeki iyileşmeye paralel olarak endeksin hareket alanının, haber akışının da destekleyici kalmaya devam etmesi durumunda yukarı yönlü genişleyeceğini düşünüyoruz. Ancak yeni güne başlarken küresel risk iştahının düşük olması 92.000’in üzerinde ne derece güçlü tutunulabileceği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.
EUR/USD destek bölgesinden tepki buldu. Son 20 yılın trend desteğinin geçtiği 1,0750’nin üzerinde tutunmayı başaran EUR/USD küresel risk iştahının göreceli olarak artmasının da etkisiyle 1,09’un üzerini test etmeye başladı. Bugün çok mümkün olmasa da risk iştahının önümüzdeki günlerde güçlü kalmaya devam etmesi durumunda bir sonraki direnç noktası olan 1,0990’a doğru hareket alanının genişlediğini söylemek mümkün. Ancak biraz daha uzun vadeli baktığımızda ise korona virüsüne ilişkin endişeler kayda değer şekilde azalmadıkça paritenin Mart ayı sonunda olduğu gibi son derece önemli direnç noktalarına yakın olan 1,11’i aşması çok kolay olmayacaktır.
TL kalıcı destek bulmakta zorlanıyor. Hafta başına küresel risk iştahındaki toparlanma son dönemde dolar karşısında en zayıf performans gösteren para birimlerinden biri olan TL’nin kısmen destek bulmasını sağlasa da şimdilik genel görünümde kalıcı bir iyileşmenin olduğunu söylemek zor. Öyle ki, dün USD/TL’nin 6,70’in altını test ettiğini görsek de kur bu bölgede kalıcı olmasını sağlayacak momentumu yakalamakta başarılı olamadı ve yeniden 6,80’e yaklaştı. Kısa vadede TL’nin performansında küresel risk iştahının belirleyici olacağını düşünmeye devam ediyoruz. Ancak gerek reel faiz desteğinden yoksun olunmasının gerekse TCMB’nin rezervlerindeki daralmanın TL açısından şartları zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Teknik açıdan ise 6,75’in üzerindeki rakamların yukarı yönlü risk yarattığını düşünmeye devam ediyoruz.
Hazine Nisan ayı borçlanma programında ilk haftayı tamamladı. Nisan ayında 20,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 30 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine hafta başında 14 ay vadeli kuponsuz ve 8 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvillerin yeniden ihraçlarını gerçekleştirirken söz konusu iki ihalede ROT dahil toplam borçlanma tutarı 12,6 milyar TL olmuştu. Dün ise 3 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilin yeniden ihracı ile düzenledi ve ROT dahil toplam 6,2 milyar TL borçlanıldı. 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışında ise 1,5 milyar TL borçlanıldı.
Ons altın kazanımlarını korumaya çabalıyor. Küresel risk iştahının güç kazanması dolar üzerinde baskı oluştururken ons altının 1670 doların üzerini test ettiğini gördük. Ayrıca, korona virüsünün hâlâ önemli bir endişe kaynağı olarak kalmaya devam etmesi ons altına yönelimi canlı tutuyor. Bu kapsamda 1645 doların üzerinde kalındıkça 1680 dolar bir sonraki hedef olarak kalmaya devam edecektir. Ancak vaka sayısının zirve yaptığına yönelik algının güç kazanması durumunda bunun risk iştahını artırabileceğini ve altından çıkışa yönelik bir eğilim yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle 1645 doların altındaki kapanışlar altın açısından negatif bir sinyal oluşturacaktır.