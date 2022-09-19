’Ekonomi Buluşmaları İstişare Toplantısı’ Çatalca’da gerçekleştirildi

İstanbul Çatalca’da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile sanayici ve iş adamlarının katılımıyla Ekonomi Buluşmaları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi’nce İstanbul’un 33 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Çatalca’da yapılan buluşma ile devam etti. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın yanı sıra, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, İlçe Başkanı Yusuf Aslan, Çatalca MHP İlçe Başkanı Halit Tuncay Uğur, il ve ilçe AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve üyeleri ile Çatalca iş adamları katıldı. Toplantıda insan odaklı yönetim ile çalışıldığı belirtilerek, bunun mihenk taşlarından birisinin de ekonomi olduğu vurgulandı. 20 yıllık süreçte Türkiye’nin gelişimi için yapılan tüm çalışmaların ekonominin güçlülüğünün özellikle pandemi sırasında ve sonrasında karşılığının görüldüğü belirtildi.

“Bütün dünyada gıda arz sorunu beklenirken, Türkiye’de hiçbir sorun yaşanmayacak”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, grafikleri kullanarak gerçekleştirdiği sunumda dünyada boy gösteren ekonomik krizin ülkemizdeki etkilerinin diğer ülkelere oranla çok daha az olduğunu söyledi. Devletin önlem ve destekleyici politikaları nedeniyle dünyada baş gösteren gıda, doğal gaz v.s gibi krizlerden çok az etkilenildiğini ve geleceğe dair endişe taşınmadığını dile getiren Gürcan, "Bütün dünyada gıda arz sorunu beklenirken, Türkiye’de hiçbir sorun yaşanmayacak. Çünkü Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu yıl çok aktif olarak alım gerçekleştirdi. Şu anda depolarımızda 4,5 milyon tona yakın buğday, 1 milyon tona yakın arpa rezervimiz var. Gelecek süreçte özellikle gıda konusunda hiçbir sıkıntı beklemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Bütçe dengemiz diğer ülkelerden pozitif ayrışıyor”

Gürcan, enerji hariç cari dengede iyileşmenin devam ettiğini belirterek, özellikle son yıllarda attıkları yapısal ve dönüşüm adımlarının etkisinin 2021 yılında cari işlemler dengesindeki iyileşmeyle çok iyi bir şekilde görüldüğünü söyledi. 2022 yılında cari açıktaki artışın enerji ithalatı kaynaklı oluştuğuna dikkati çeken Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye’nin bütçe dengesinin diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını aktardı.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ise, toplantıda ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Üner, Çatalca’da iş adamlarının en önemli paydaşlarından olduğunu belirterek, el ele vererek ilçeyi ekonomik anlamda geliştirmek için ve üretime nasıl katkı sağlanabilirlik noktasında çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Özellikle imar sorunları konusunda hayli yol aldıklarını belirten Başkan Üner, yakın gelecekte Çatalca’nın ekonomisine katkı sağlayacak birçok çalışmanın bunun beraberinde yapıldığını söyledi.

Ekonomi Buluşmaları İstişare Toplantısı, fikir alışverişinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.